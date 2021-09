iPad mini, alcune consegne slittano a metà ottobre

Il nuovo iPad mini di nona generazione annunciato il 14 settembre può essere già ordinato; Apple ha indicato la disponibilità effettiva a partire dal 24 settembre ma gli utenti che vogliono mettere le mani sul nuovo iPad dovranno aspettare: nel momento in cui scriviamo, cercando di ordinare l’iPad mini sull’Apple Store online la spedizione è indicata come possibile in “4-6 settimane”.

Sullo store italiano la data cambia scegliendo solo la configurazione base nel colore rosa, viola o “galassia”; per il colore grigio, bisogna avere un po’ più di pazienza. Cambiando la capacità di archiviazione (256GB anziché 64GB) le cose non cambiando; le date si accorciano scegliendo invece l’opzione WiFi+Cellular.

Negli USA – riferisce il sito Appleinsider – in questo momento la consegna è indicata come possibile per il 19 ottobre. Dovrebbe ad ogni modo essere possibile acquistare il nuovo iPad mini negli store; nel momento un cui scriviamo su Amazon è possibile prenotarlo ma non è indicata la data di consegna, ma l’indicazione generica “Completa l’ordine e ti comunicheremo via e-mail la data di consegna stimata appena sarà disponibile”.

Qui sotto trovate i prezzi dei vari modelli disponibili partendo da uno dei colori di questa collezione.

2021 Apple iPad mini 8,3″ (6ª generazione) – Click qui per preordinare iPad mini 6

2021 Apple iPad 10,2″ (9ª generazione) – Click qui per preordinare iPad 9

