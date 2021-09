Xiaomi, auricolari e spazzolini da denti a metà prezzo su Amazon

Se dovete comprare un paio di auricolari con filo oppure uno spazzolino da denti, elettrico oppure normale, e volete comprare un buon prodotto, al momento su Amazon queste tre soluzioni prodotte da Xiaomi sono scontate a metà prezzo.

Andando con ordine, gli auricolari sono disponibili in diversi colori (nero, argento, blu, rosa e viola) e presentano i gommini in-ear per aderire meglio alle orecchie, migliorare l’insonorizzazione dai rumori esterni e calzare con maggiore confort. La scocca esterna è realizzata in lega di alluminio con finitura spazzolata che impedisce alle impronte di depositarsi e risulta essere anche antigraffio. Incorporano un microfono con telecomando incassato lungo il cavo che consente di gestire le telefonate e la riproduzione musicale in base al tipo di click e presentano un sistema di amplificazione di audio di terza generazione che promette una qualità superiore rispetto agli auricolari che si posizionano nella stessa fascia di prezzo. Il prezzo è di 15,98 euro ma inserendo il codice 94YZV36B è possibile risparmiare la metà, pagandoli 7,99 euro. L’offerta scade il 25 settembre.

Lo spazzolino elettrico in promozione invece è il T100 ed è uno spazzolino sonico che produce 16.500 vibrazioni al minuto. E’ dotato di un sistema che avvisa ogni 30 secondi di cambiare zona in modo tale da poter raggiungere i due minuti per ciascuna pulizia e funziona a batteria: una ricarica completa, che si porta a termine in circa 4 ore, promette fino a 30 giorni di autonomia, quindi è possibile ricaricarlo partire per un viaggio anche di media durata senza doversi preoccupare di dover ricaricare la batteria una volta che si è giunti sul posto. Presenta due diverse modalità di vibrazione, chiaramente è impermeabile e pesa solo 46 grammi. Costa 31,98 euro ma col codice P8YWNMVO il prezzo scende a 15,99 euro. Anche qui l’offerta termina il 25 settembre.

Ultimo ma non per importanza lo spazzolino Xiaomi “analogico”, dove per lavare i denti dovrete prestarvi al più tradizionale sfregamento manuale. Disponibile in due diverse colorazioni, rosa oppure blu, la testina è costituita da 2.000 setole fissate col classico processo in rame e ferro che respinge i batteri e ne evita il proliferarsi. Il manico è flessibile e la disposizione delle setole fa sì che si riesca a pulire il singolo dente anche ai lati. E’ certificato da 23 brevetti ed è costruito combinando le tecnologie giapponesi con quelle tedesche in campo dentale. Costa 10,78 euro ma col codice VTXXG75A lo pagate 5,39 euro. Come per le precedenti offerte, lo sconto scade il 25 settembre.