FINTIE CIT0032, la cover per iPad Air 4 con tastiera e porta Apple Pencil

Se avete comprato un iPad Air di quarta generazione oppure lo avete ricevuto per regalo e volete massimizzarne la produttività, vi basta un solo accessorio: con FINTIE CIT0032 aggiungete protezione e tastiera in un sol colpo. Si tratta infatti di una custodia che oltre a proteggere il tablet in ogni sua parte, bordi inclusi, aggiunge una tastiera Bluetooth e un vano per agganciarvi la Apple Pencil e avere così sempre a portata di mano i principali accessori per scrivere e disegnare.

La tastiera usa tasti meccanici e come dicevamo si collega all’iPad senza fili: monta una batteria a lunga durata e può essere facilmente rimossa dalla custodia perché vi si aggancia magneticamente, quindi se si sta andando a scuola o a lavoro e si è certi di non doverla usare basta sfilarla e lasciarla a casa per allegerire il tablet; viceversa se la tastiera serve, basta avvicinarla alla superficie per agganciarla.

La custodia aderisce ai bordi e protegge il dispositivo in ogni sua parte, non solo il dorso e il display con la copertina, ma anche le cornici, lasciando comunque le dovute aperture per permettere all’utente di schiacciare i pulsanti, usare le fotocamere, collegare cavi e accessori e ascoltare al massimo della potenza l’audio che viene riprodotto attraverso gli altoparlanti. Consente di mantenere sollevato il tablet a tre diverse inclinazioni ed è realizzata in gomma TPU, sufficientemente flessibile per poter calzare senza sforzo ma allo stesso tempo con un materiale capace di proteggere efficacemente il tablet da urti, polvere e graffi.

Su un lato come dicevamo è presente un vano che permette di accogliere la Apple Pencil, di prima oppure di seconda generazione, e mantenerla ben salda alla custodia: anziché sistemi magnetici in questo caso si fissa col più tradizionale sistema ad incastro e, per la sua remozione, basta spingere attraverso il foro presente sul lato esterno. Nel caso si utilizzi la Apple Pencil 2, la vicinanza al bordo del tablet comunque abilita la ricarica senza fili.

Questa tastiera è compatibile soltanto con iPad Air 4, al quale aggiunge uno spessore di 7 millimetri al dispositivo e un peso di 870 grammi tastiera inclusa. Al momento è in vendita su Amazon ad un prezzo che va dai 29,99 euro della versione di colore nero ai 38,99 euro per quella bianca: nel mezzo c’è un modello in colorazione oro-rosa venduto a 32,99 euro.