Gli utenti iPad non avranno app store alternativi in Europa

Se pensate che le importanti modifiche in arrivo da Apple in Europa con iOS 17.4 per iPhone, con app store alternativi, NFC e altre saranno applicate anche a iPad vi state sbagliando. Alcune novità arriveranno sia per iPhone che per iPad, ma le principali saranno esclusiva dello smartphone, mentre gli utenti del tablet rimarranno esclusi.

La svista su cosa aspettarci su iPhone e iPad in Europa è comprensibile perché dal punto di vista dell’utente finale iPad e iPadOS sono se non la stessa cosa, certamente due piattaforme talmente simili da risultare quasi identiche.

iPhone è gatekeeper, iPad no

Viceversa per la Commissione europea, secondo le regole del Digital Markets Act, la differenza è enorme perché solamente iPhone e iOS rientrano nei numeri e percentuali che la legge stabilisce per definire una società o una piattaforma gatekeeper, quindi obbligata a rispettare il DMA.

Sempre per Commissione europea e DMA Apple App Store è una piattaforma gatekeeper quando considerato congiuntamente per tutte le piattaforme Apple, quindi iPhone iPad Mac Apple Watch e Apple TV.

Ma iPad, iPadOS e Apple Store dedicato a iPad, presi singolarmente, non rientrano nella definizione di gatekeeper. Per questa ragione Apple precisa che alcune modifiche è novità in Europa in ottemperanza del DMA non si applicano a iPad.

Su iPad niente app store terze parti

Così rispetto a iPhone, gli utenti iPad in Europa non avranno a disposizione app store alternativi di terze parti. Ma le novità che rimangono esclusiva solo per iPhone, quindi saranno assenti su iPad sono diverse:

Negozi terze parti solo iPhone

Scelta dell’utente del browser predefinito in alterantiva a Safari solo su iPhone

Supporto per motori browser terze parti solo iPhone

Supporto NFC per Wallet e portafogli digitali terze parti solo iPhone

Al contrario, considerando App Store Apple come piattaforma unica, valgono per ogni ogni dispositivo, quindi anche per gli utenti iPad, la possibilità di usare un sistema di pagamento diverso con commissioni inferiori, così come la possibilità delle linee guida che abilitano finalmente le app di giochi in streaming.

