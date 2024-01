In California proposta di legge per obbligo limitatore di velocità in auto

Una proposta di legge in California mira a imporre nelle auto un limitatore che dovrebbe impedire il superamento di velocità maggiori di 80 mph (circa 130 k/h).

La proposta arriva dal senatore Scott Wiener per aiutare il conducente a scegliere la velocità da non superare sulla strada, consentendo di non superare di 10 mph (circa 17 km/h) gli attuali limiti.

In California il limite di velocità sulle autostrade è di 65 mph all’ora, anche se in alcune aree sale fino a 70 mph. Sulle strade statali a due corsie, il limite in genere è di 55 mph, e sulle strade urbane è in genere di 35 mph all’ora, mentre nelle aree residenziali e nei pressi delle scuole scende a 25 mph.

In una serie di provvedimenti denominati “Speeding and Fatality Emergency Reduction on California Streets”, abbreviati in “SAFER California Street”, è previsto un regolatore di velocità per nuovi automezzi costruiti e venduti in California, a partire dal 2027. I veicoli dovranno essere dotati di un “limitatore di velocità intelligente” in grado di impedire elettronicamente al guidatore di superare la velocità massima consentita.

Le limitazioni non sono previste per veicoli di soccorso ed emergenza; nella proposta di legge si fa anche riferimento alla possibilità di disattivare temporaneamente il limitatore ma non è chiaro per quanto tempo e in quali condizioni la disattivazione dovrebbe essere permessa. Nella proposta di legge è indicata anche la possibilità per i produttori di disabilitare il limitatore, opzione prevista presumibilmente per i soli veicoli riservati alle attività di emergenza.

La California Highway Patrol (CHP), in altre parole la Polizia stradale della California, potrà a propria discrezione autorizzare la disattivazione dei limitatori di velocità.

La proposta normativa è indicata come un tentativo per affrontare il crescente numero di incidenti stradali mortali, che in California a quanto pare dal 2019 al 2022 sono cresciuti del 22%.

In Italia da luglio 2022 tutte le auto di nuova omologazione devono obbligatoriamente essere dotate di un limitatore di velocità e adattamento intelligente della velocità (che è però possibile disinserire). Sistemi simili sono presente da svariati anni su molte auto, in molti casi come optional. Da quest’anno il limitatore dovrebbe diventa una dotazione standard per tutte le auto in vendita all’interno dei confini dell’Unione Europea, e diventerà obbligatorio segnalare a chi guida che sta superando il limite con segnalazioni acustiche (alla stregua di quanto avviene con la cintura di sicurezza), vibrazioni su volante e pedali o intervenendo direttamente sulla velocità.

Tutte le notizie che riguardano auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.