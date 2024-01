Tutto su iOS 17.4, dai negozi di app alternativi alla data di rilascio

iOS 14.7 è in beta, per ora disponibile solo agli sviluppatori. Quando sarà lanciato, probabilmente, come diremo, ad inizio marzo per le ben note questioni di adesione alle linee guida del DMA, porterà una serie di interessanti novità alcune delle quali di portata epocale per il mondo Apple e con importanti ricadute non tanto nell’uso del sistema operativo ma per i servizi che poggiano su di esso.

La rilevanza di iOs 17.4, che farà seguito a breve distanza da iOS 17.3, sta nel fatto che per la prima volta gli utenti europei avranno la possibilità di caricare le applicazione su iPhone e iPad non solo da App Store ma anche da negozi alternativi. Anche se non è solo questo l’elemento che assegna ad iOS 17.4 rilevanza, partiamo da qui per descriverne le novità

App store alternativi

Che cosa significa e cosa significa avere la possibilità, imposta ad Apple dal DMA dell’Unione Europea, di fruire un App Store alternativo l’abbiamo già spiegato in maniera dettagliata. In sintesi possiamo qui dire che l’update permetterà di installare applicazioni che, come App Store, distribuiscono applicazioni.

In pratica gli sviluppatori potranno decidere se mettere le loro app sul negozio Apple, su un negozio di una terza parte o su tutti e due; a loro volta gli utenti potranno decidere quale negozio usare.

In pratica si scaricherà un’applicazione-negozio (che Apple chiama marketplace) che ci permetterà di installare altre applicazioni.

Dal punto di vista tecnico con cui usa iPhone o iPad non ci sarà una grande differenza quindi. Le applicazioni si acquisteranno allo stesso modo (anche se su piattaforme diverse) e si useranno allo stesso modo.

Le cose cambieranno e molto per gli sviluppatori. Non è qui il caso di ripetere quel che in positivo e in negativo abbiamo spiegato, anche in questo caso, da altre parti. Le novità di maggior rilievo per chi produce applicazioni sono nella struttura delle commissioni e nel modo con cui Apple le raccoglierà.

Questo non interessa direttamente l’utente finale anche se alcune novità normative (chi sviluppa app potrà pubblicizzare sconti e promozioni; l’acquisto di abbonamenti potrà partire dall’app e terminare su un sito) saranno percepite anche da chi le app non le sviluppa ma le usa.

In questo momento è ancora troppo presto immaginare quel che accadrà in conseguenza di questa importante novità. Sperando che gli ammonimenti di Apple sui rischi cui si andrà incontro siano sbagliate, si può immaginare uno scenario positivo con prezzi delle app e costi di abbonamento in ribasso oppure uno in cui non cambierà nulla.

Prima ancora si dovrà vedere se l’Unione Europea riterrà il modo con cui Apple ha implementato il sistema aderente alla lettera e allo spirito della legge sui mercati digitali e attendere le reazioni alle proteste che arrivano già da più parti (specialmente da chi ha spinto per infrangere le regole Apple) per il modo molto rischioso dal punto di vista economico, con cui Cupertino ritiene do avere soddisfatto le disposizioni del DMA.

Safari non sarà più il browser di default

Apple, sempre in conseguenza del DMA, sarà obbligata a presentare una scelta di browser da usare all’avvio del sistema. In pratica quando lo si lancerà per la prima volta, iOS 17.4 ci chiederà qualche browser vogliamo usare.

C’è già un elenco di quelli che, probabilmente a caso, verranno sottoposti alla nostra attenzione. Ci sono tutti quelli noti e anche quelli meno noti. Una volta prescelto quello preferito, questo verrà richiamato quando serve un browser. Anche qui, come nel caso degli store alternativi, c’è chi contesta il modo con cui Apple ha introdotto il sistema di scelta.

Da notare un altro dettaglio che riguarda, come le regole per la pubblicazione delle app, essenzialmente gli sviluppatori: Apple non richiederà di utilizzare il motore di rendering WebKit (quello di Safari) quando un’applicazione deve “navigare” su Internet.

ApplePay non sarà più il solo modo di pagamento

Apple è stata costretta dall’Europa anche ad aprire l’NFC la tecnologia che consente di interfacciare una carta di credito o di debito con un lettore esterno. In questo momento chi emette il documento deve sfruttare necessariamente ApplePay (pagando ad Apple una percentuale), con iOs 17.4 non sarà più necessario.

Tradotto in pratica e detto in parole povere: sarà possibile creare applicazioni che replicano più o meno le funzioni del Wallet. I gestori di carte di credito oppure di carte di pagamento potranno rilasciare applicazioni specifiche che operano proprio come il Wallet e creare sistemi del tutto simili ad Apple Pay.

Tra le ipotesi che si possono elaborare, tra le altre cose, c’è la nascita di un’applicazione PayPal ma possiamo anche ritenere plausibile il lancio di applicazioni di pubblico trasporto con abbonamenti a pacchetto, oppure Bancomat digitali di singole banche.

Altre novità

In iOs 17.4 ci sono anche altre novità di minore portata ma che in alcuni casi possono essere utili. Vediamo quali

Nuove Emoji

In arrivo ci sono alcune nuove Emoji. In particolare

Fare no con la testa

Fare sì con la testa

Araba Fenice

Fetta di Lime

Fungo porcino (fungo commestibile)

Catena spezzata

Trascrizione dei podcast

L’app Podcast sarà in grado di interpretare le voci dei Podcast e di trascriverle presentando il testo come se fosse quello di una canzone. Si tratta di una novità interessante che permette di sapere quel che si dice in un Podcast e di seguirlo semplicemente leggendolo, un passo avanti anche per coloro che hanno problemi di udito o non hanno degli auricolari e sono tra la gente. Si deve solo essere pronti a mettere in conto qualche errore perché i testi, al contrario dei brani delle canzoni, come detto saranno trascritti automaticamente.

Giochi in streaming

Apple con iOS 17,4 permetterà di distribuire applicazioni per giochi in streaming. La cosa equiparerà iOS ad altre piattaforme di gioco come Xbox Cloud Gaming e GeForce Now. Attualmente è possibile giocare in streaming solo mediante un browser.

Miglioramento in protezione per dispositivi rubati

Con iOS 17.3 è arrivata Protezione per dispositivi rubati, una nuova funzione con cui Apple rende iPhone ancora più impenetrabile in caso di furto. Nasce per impedire a un malintenzionato di prendere il pieno controllo di iPhone rubato anche se conosce il codice di sblocco, richiedendo FaceId o TouchId quando siamo lontani da luoghi famigliari. Introduce anche un ritardo nella svolgimento di alcune operazioni quando si è lontani dalle stesse posizioni

Con iOs 17.4 il sistema viene rafforzato perché si può applicare un ritardo nella modifica dei settaggi di sicurezza sempre. In precedenza questo ritardo veniva applicato solo quando si era lontani dai luoghi famigliari.

Siri può leggere messaggi in altre lingue

Quando si abilita la lettura dei messaggi da parte di Siri, è possibile scegliere quale lingua essa userà senza cambiare la lingua principale di Siri. In pratica la novità rispetto ad oggi è che Siri può continuare, ad esempio, a funzionare in Italiano ma leggere i messaggi in inglese.

Novità minori

iOs 17.4 presenta altre novità ancora più piccole di quelle precedenti. Vediamo quali

Il tasto “ascolta ora” di Apple Music e iPod è diventato “Home”

La barra dove si digita l’URL in Safari è più grande

Con Sharplay la persona invitata può controllare la musica sul dispositivo d chi la invita

Indizi sul nuovo Carplay e nuove funzioni e prodotti in iOs 17.4

In iOs 17.4 ci sono indizi di qualche importante novità in arrivo. Non parliamo di funzioni vere e proprie ma di tracce di prodotti non ancora annunciati o di servizi che devono ancora arrivare ma di cui non sono stati indicati i tempi

iOs 17.4 ha stringhe di codice su un iPad con telecamera FaceTime in orizzontale . Potrebbe essere il nuovo iPad Pro in arrivo in primavera

. Potrebbe essere il nuovo iPad Pro in arrivo in primavera Il nuovo sistema operativo sembra supportare la funzione dov’è di Apple Pencil . Potrebbe essere una nuova generazione della penna da lanciare con il nuovo iPad Pro e o una nuova funzione abilitata su quelle attuali.

. Potrebbe essere una con il nuovo iPad Pro e o una nuova funzione abilitata su quelle attuali. In iOs 17.4 sono integrate informazioni sul CarPlay di nuova generazione (su questa pagina maggiori notizie)

Quando arriva iOs 17.4

Attualmente iOs 17.4 è in versione beta riservata agli sviluppatori. Ci sarà un fase con una versione beta pubblica e poi il rilascio. Ma quando avverrà?

In passato non è mai stato semplice prevedere il lancio di un aggiornamento di iOs, ma in questo caso sembra invece abbastanza scontato: verrà lanciato tra il 4 e il 6 di marzo. Dal 7 marzo, infatti, Apple dovrà avere messo in atto tutto quel che serve per rispondere al regolamento europeo sui mercati digitali.

Visto che il 7 marzo è giovedì e che solitamente Apple presenta i suoi aggiornamenti il lunedì o il martedì, ecco le due data più probabili di lancio sono il 4 o il 5 marzo anche se il 6 marzo può essere plausibile.