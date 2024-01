Arc Search offre risposte al volo con ricerche AI su iPhone

The Browser Company ha rilasciato una nuova app per iPhone chiamata Arc Search, che mira a ridefinire l’esperienza di ricerca online degli utenti utilizzando l’intelligenza artificiale AI per presentare i risultati web in una forma più facilmente comprensibile e selezionata.

L’app segue il browser Arc per Mac dell’azienda e potrebbe essere descritta come un assistente virtuale AI con accesso al web, dotato di un’interfaccia browser pulita e minimalista che crea rapidamente pagine web in base alla query di ricerca.

L’app si apre con una barra di ricerca e una tastiera, e la sua principale funzione potenziata dall’AI, “Naviga per me”, restituisce informazioni chiave sulla query di ricerca in una pagina web presentata in modo ordinato e facilmente leggibile.

Ad esempio, quando si cerca “Come cambiare un pneumatico dell’auto”, come notato da macrumors, Arc Search crea una pagina con sezioni che includono passi per cambiare il pneumatico, precauzioni di sicurezza, strumenti necessari, posizionamento dell’auto e montaggio della ruota di scorta, con collegamenti per ulteriori informazioni.

Sebbene le pagine web di Arc Search non citino sempre le fonti, l’app presenta una sezione “Approfondisci” in fondo alla pagina in modo che gli utenti possano verificare se le informazioni che vengono loro fornite sono attendibili.

Oltre alla funzione “Cerca per me”, che è alimentata da modelli linguistici di grandi dimensioni di OpenAI e altri, gli utenti possono scegliere di effettuare ricerche con servizi più tradizionali come Google, Bing, DuckDuckGo ed Ecosia.

Inoltre, c’è una modalità lettura per eliminare il superfluo dai siti web, insieme alla possibilità di aggiungere pagine ai segnalibri. Per mantenere l’ordine, Arc Search archivia anche le schede dopo un periodo definito dall’utente e blocca automaticamente i banner GDPR e gli annunci/tracker.

Arc Search è disponibile gratuitamente su App Store e richiede iOS 16 o versioni successive, mentre Arc Browser per Mac può essere scaricato dal sito web dell’azienda. Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.