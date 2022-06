iPad OLED ci sarà, Samsung crea linee dedicate

Continua a crescere il numero di rapporti per un iPad OLED. L’analista Apple Ming-Chi Kuo l’anno scorso ha suggerito che il primo iPad OLED sarebbe stato lanciato nel 2022, ma successivamente aveva ritrattato, affermando che questo piano era stato abbandonato. Adesso, continuano le indiscrezioni sull’arrivo di questo tablet.

Apple ha tre fornitori di display e tutti e tre sarebbero al lavoro su una nuova generazione di pannelli OLED, probabilmente orientata verso Apple. Secondo gli ultimi rapporti il design del pannello di Samsung dovrebbe raddoppiare la luminosità e aumentare la longevità dello schermo, mentre LG si starebbe impegnando a raddoppiare la produzione per essere pronta a ricevere gli ordini di display OLED per iPad. Infine, altre voci volevano BOE pronta ad unirsi alla festa del panello OLED per iPad, anche se la società non è esattamente tra le grazie di Apple al momento.

Basandosi sui precedenti rapporti Samsung, TheElec è adesso un po’ più specifico, e suggerisce che l’azienda sta lavorando per creare una nuova linea di produzione OLED avanzata per “tablet e PC” specificamente orientata verso Apple.

È probabile che Samsung Display costruisca la sua prima linea OLED Gen 85 con una capacità di 15.000 substrati al mese, secondo quanto riportato da TheElec. I substrati Gen 8.5 (2200x2500mm) sono più grandi della Gen 6 (1500x1850mm) ampiamente utilizzata per gli smartphone. Ciò significa che è più efficiente e produttivo per realizzare pannelli OLED più grandi rivolti a prodotti IT come tablet e notebook.

Secondo il rapporto non vi è dubbio che la linea si rivolga ad Apple, che sta pianificando di adottare più pannelli OLED per i suoi prossimi tablet e notebook. Se Cupertino decide di adottarli più ampiamente in futuro, Samsung Display probabilmente investirà per aggiungere altri 15.000 substrati al mese di capacità.

La nuova linea Gen 8.5 inizierà probabilmente la produzione nel 2024. Tuttavia, il rapporto suggerisce comunque che gli iPad OLED potrebbero arrivare prima di questa nuova produzione.