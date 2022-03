iPad Pro, ora Apple punta sugli schermi OLED

Apple ha in programma il lancio di futuri iPad Pro da 11″ e 12,9″ con display OLED. A riferirlo è Ross Young, analista specializzato in display, co-fondatore e CEO di Display Supply Chain Consultants.

“Guardando ai tablet dopo il 2022, ci aspettiamo di vedere Apple che scompiglia di nuovo questa categoria, lanciando iPad Pro OLED”, scrive Young. Apple attualmente sfrutta la tecnologia mini-LED sull’iPad Pro da 12,9″ e quest’ultima è prevista entro quest’anno anche sulla versione da 11“; le future versioni secondo l’analista saranno entrambi tutte e due disponibili da subito con tecnologia OLED. I mini-LED sarebbe riservati a schermi di maggiori dimensioni come i monitor e i portatili

Young fa riferimento a una indiscrezione riportata dal sito sudcoreano The Elec, secondo il quale LG mira a offrire i futuri display degli iPad Pro sua da 11″, sia da 12,9″, mentre Samsung dovrebbe fornire solo OLED solo per gli 11″. I modelli in questione non sono ad ogni modo previsti a breve ma si parla del 2024.

Il sito The Elec riferisce ancora che i display OLED saranno varianti con backplane LTPO che, tra le altre cose, offrono il vantaggio del supporto nativo al refresh variabile tra 10Hz e 120Hz (quindi impostabile anche su valori estremamente bassi). In pratica si potrebbe ottenere il refresh rate ProMotion, alla stregua degli iPhone 13 Pro. Gli iPad Pro supportano già la tecnologia ProMotion ma con una refresh rate variabile tra 24Hz e 120Hz; il supporto dei 10Hz, offre vantaggi in termini di efficienza energetica.

I futuri display, riferisce ancora il sito sudcoreano, sfrutterebbero una combinazione tandem a due stack (con due elementi impilati tra loro) elemento che permetterebbe di aumentare la luminosità e offrire una maggiore durata.

A questo indirizzo un nostro articolo con un confronto tra iPad Air 5 2022 e iPad Pro 2021.