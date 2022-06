Oukitel WP19 è lo smartphone che segna un record nella batteria: 21.000 mAh

Se state cercando un battery phone allora potete anche fermarvi qui. Oukitel presenta il suo nuovo flagship WP19, uno smartphone rugged con la batteria più grande al mondo. Arriva a fine giugno con fotocamera principale da 64 MP e fotocamera notturna IR da 20 MP. Clicca qui per ordinarlo.

Dopo aver lanciato con successo WP15 e WP18, Oukitel ora presenta l’ultimo WP19, che prosegue la serie di battery phone, questa volta esagerando quasi: 21.000 mAh per dire addio alla presa di corrente.

WP19 è progettato per le avventure all’aria aperta, anche fuori da contesti urbani, considerando che la batteria alimenterà il telefono per giorni, senza necessità di presa elettrica. E’ sicuramente un dispositivo ideale per tutti coloro che amano i viaggi anche in location più estreme, permettendo un uso fino ad una settimana senza necessità di ricarica.

WP19 è equipaggiato con una fotocamera principale SAMSUNG da 64MP e un sensore Sony da 20MP, che consentono anche di catturare foto al buio, grazie alla modalità notte.

Inoltre, i 4 infrarossi sul retro del WP19 ampliano notevolmente il raggio visivo fino a 20 metri. Tale intensità IR viene regolata automaticamente per una migliore qualità dell’immagine per offrire nitidezza nelle aree scure.

Sotto scocca non mancano caratteristiche di tutto rispetto, come il processore Helio G95, supportato da ben 8 GB di RAM, mentre lo schermo da 6,78 pollici proporrà un refresh rate alto di 90 Hz. Oltre a non rimanere a secco di batteria, non dovrete preoccuparvi di finire la memoria, grazie ai 256 GB integrati.

A breve il produttore fornirà altre informazioni tecniche e specifiche su questo terminale, così da rivelarlo completamente prima della sua release ufficiale, attesa per l’appunto entro fine mese.

Il nuovo rugged Oukitel WP19 sarà disponibile per l’acquisto su AliExpress a fine giugno. Potete già ordinalo a questo indirizzo.