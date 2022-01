Apple potrebbe creare un iPad OLED con schermo Samsung

Apple si affida per lo più a Samsung per gli schermi OLED di iPhone, ma da anni circolano periodicamente indicazioni dei due colossi all’opera per realizzare schermi OLED per iPad. Nel corso del 2021 il volume delle anticipazioni è aumentato, salvo poi scaturire in un nulla di fatto per il mancato accordo su tecnologia, costi di produzione e prezzi.

Ma anche se la collaborazione su questo fronte sembrava in stallo, in realtà investimenti e mosse di Samsung indicano che c’è ancora spazio di manovra e che un iPad OLED con pannello Samsung potrebbe davvero arrivare, solo non a breve, ma più verosimilmente nel 2024, come segnala The Elec. Ricordiamo che Apple avrebbe richiesto a Samsung di realizzare pannelli OLED a due strati, per avere più luminosità, migliore qualità di visualizzazione e soprattutto un ciclo di vita sensibilmente più lungo. Questa tecnologia è molto costosa: le due società non hanno trovato un accordo su quantità e prezzi.

In ogni caso Samsung sta ancora sviluppando un macchinario per la deposizione verticale in collaborazione con la giapponese Ulvac, oltre ad attrezzature e maschere di metallo fine per depositare con precisione i materiali organici degli OLED. Si tratta della produzione di pannelli OLED Gen 8.5 IT in grado di rendere i pannello a doppia strato più economici rispetto a quanto possibile con quelli Gen 5.5 e Gen 6.

Per una nuova collaborazione Apple dovrebbe ordinare a Samsung una quantità sufficientemente grande di questi pannelli. Solo in questo caso Samsung potrebbe finalizzare gli investimenti entro il secondo trimestre di quest’anno, per poi ordinare i macchinari nel terzo trimestre. La consegna dei macchinari potrebbe avvenire nel 2023, per questa ragione al momento si ritiene che un iPad OLED potrebbe arrivare nel 2024.

Ma occorre anche tenere presente che Cupertino potrebbe muoversi in tutt’altro modo: sia LG che BOE stanno infatti investendo in nuovi impianti e aggiornamenti di quelli esistenti per incrementare la produzione di pannelli OLED non piace solo per smartphone ma anche per tablet e computer portatili.

Nel frattempo Apple impiega la tecnologia mini LED in iPad Pro 12,9, oltre che sui MacBook Pro 2021 con Apple Silicon. Lo scorso anno sono stati introdotti anche iPad mini 6 completamente rivisto e anche il nuovo iPad 2021 economico.