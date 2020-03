iPad Pro 2020 virtuale sulla vostra scrivania con l’AR di Apple

Volete vedere come starebbe il nuovo iPad Pro 2020 sulla vostra scrivania? Nell’attesa che l’emergenza coronavirus si stemperi e che riaprano gli Apple Store potete provare a virtualizzarlo sfruttando la Realtà Aumentata.

Vi basta visitare la pagina web del nuovo tablet da un iPhone o un iPad, scorrere verso il basso fino a raggiungere la sezione “Il tuo prossimo computer non è un computer”: nella sezione sottostante trovate due link, uno per visionare il video di presentazione e l’altro per virtualizzare iPad Pro 2020 con l’AR. Cliccate quest’ultimo (oppure direttamente qui sopra) per procedere.

Ribadiamo che il sito web va visitato con un iPhone o un iPad: dal Mac infatti, mancando di fotocamera posteriore, non è possibile virtualizzare gli oggetti in Realtà Aumentata.

Ma torniamo a noi: dopo aver cliccato sul link da un iPhone o un iPad è sufficiente consentire al sistema l’accesso alla fotocamera, quindi puntare il dispositivo verso la superficie sulla quale si desidera virtualizzare il tablet, come ad esempio appunto il ripiano di una scrivania.

Verrà richiesto di muovere un po’ il dispositivo in modo tale da consentirgli di effettuare una scansione tridimensionale dell’ambiente circostante. Quando l’analisi sarà sufficiente verrà automaticamente mostrato l’iPad Pro sulla superficie desiderata.

Chi ha già provato a giocherellare con il rendering di Apple sostiene che le dimensioni del tablet virtualizzato non sono precisissime, ma basta pizzicare lo schermo per effettuare un pinch-to-zoom e regolarle manualmente. E’ possibile anche strisciare il dito sul display per riposizionare l’oggetto 3D oppure ruotarlo con due dita per guardarlo più da vicino da tutte le angolazioni possibili.

Anche il posizionamento potrebbe risultare un po’ ballerino, ma ciò dipende soprattutto dalla tecnologia incorporata nella telecamera del dispositivo che si sta utilizzando per la virtualizzazione. C’è da dire che proprio il nuovo iPad Pro 2020 dovrebbe risultare decisamente più performante da questo punto di vista in quanto incorpora un sistema di scanner LiDAR sul retro che è pensato proprio per migliorare l’esperienza d’uso dei sistemi in Realtà Aumentata.

