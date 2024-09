Apple avrà i suoi chip modem 5G e Wi-Fi nel 2025

Pubblicità

La strategia Apple di internalizzare quanto più possibile la progettazione di componenti hardware chiave vedrà nuovi sfrutti nel 2025 con l’arrivo dei primi chip modem 5G e anche dei primi chip Wi-Fi entrambi marchiati con la Mela di Cupertino.

Del chip modem 5G Apple sentiamo parlare fin dal 2018 e, anche se sembra ormai in dirittura di arrivo, dopo anni e anni di indiscrezioni e anche di posticipi, sembra approderà senza la tecnologia 5G mmWave. In realtà lo standard mmWave che offre prestazioni più elevate ma per brevi distanze, è ancora meno diffuso della tecnologia sub-6GHz, meno veloce ma in grado di coprire distanze maggiori.

Negli USA mmWave è presente negli iPhone da anni ed è diffuso nelle grandi città, meno invece in Europa dove più diffuso il sub-6GHz. In ogni caso le fonti tra fornitori Apple riportate da DigiTimes ritengono che il primo chip modem 5G Apple sarà impiegato prima negli Phone SE, e successivamente anche in un nuovo design di iPhone super sottile finora indicato come iPhone 17 Air.

Le indicazioni sembrano credibili perché un chip modem 5G senza mmWave avrebbe senso sia per lo smartphone Apple con prezzo più abbordabile, e presumibilmente anche per un terminale progettato per super sottile. Per il momento non si fa cenno all’adozione negli iPhone top, ma Apple ha rinnovato l’accordo con Qualcomm per la fornitura chip modem fino al 2026.

Sempre nel 2025 vedrà la luce anche il primo chip Wi-Fi progettato da Apple. In questo caso le fonti della catena di fornitura indicano che sarà impiegato in almeno un nuovo iPad in arrivo il prossimo anno. Ma le stesso fonti non escludono che Apple potrebbe posticiparlo fino all’arrivo di iPhone 18 nel 2026.

Come già fatto per i suoi chip principali Apple Silicon, il colosso di Cupertino si è staccato da Intel e nel corso del tempo punta a ridurre la sua dipendenza anche da Qualcomm per i chip modem 5G oltre che da Broadcom per i chip Wi-Fi.

