Il primo Mac ARM con 12 core arriverà entro il 2021

La prossima grande rivoluzione di Apple è attesa da anni e, secondo Ming Chi Kuo, il primo Mac ARM arriverà tra quest’anno e il 2021: ora emergono nuove conferme e dettagli sul progetto Kalamata di Apple che porterà i primi computer Apple con processore progettato da Cupertino: sembra si tratterà del sostituto di MacBook 12” ormai rimosso dal listino, un Mac ARM con processore a 12 core.

Oltre alla creazione dei primi Mac ARM, il progetto Kalamata ha lo scopo di sincronizzare sviluppo e architetture tra i processori Apple destinati a iPhone e iPad, con quelli invece che saranno impiegati su computer. Al momento all’interno della multinazionale i lavori sono in corso per finalizzare tre processori destinati ai Mac ARM, tutti basati sull’architettura di Apple A14, il nuovo processore costruito con tecnologia a 5 nanometri che sarà impiegato negli iPhone 2020 e negli iPad a seguire.

Il balzo nel processo costruttivo e i miglioramenti dell’architettura fanno prevedere un processore sensibilmente più veloce ed efficiente degli attuali e già notevoli Apple A13 degli iPhone 11. Per le versione destinate ai Mac ARM Apple sembra puntare su un numero maggiore di core di calcolo rispetto a quanto visto su iPhone e iPad: per il primo Mac ARM si parla di un processore a 12 core, di cui 8 core ad alte prestazioni affiancati da 4 core ad alta efficienza energetica.

In ogni caso la multinazionale di Cupertino starebbe già valutando Mac ARM con un numero ancora superiore di core di calcolo per le versioni successive, a partire da Apple A15. Per il momento non emergono dettagli sui core grafici GPU. Mentre Ming Chi Kuo lasciava aperta la possibilità per l’arrivo del primo Mac ARM entro quest’anno, secondo i nuovi dettagli segnalati da Bloomberg questa macchina arriverà entro il 2021.

Finora praticamente tutti hanno anticipato il primo Mac ARM come un portatile, più precisamente l’erede ideale di MacBook 12” ormai rimosso dal listino Apple. Il nuovo report indica il possibile arrivo anche di Mac ARM desktop ma solo dopo il 2021. Come avvenuto in passato nella fase di abbandono dei processori PowerPC per passare a Intel, anche per il prossimo grande cambiamento Apple starebbe testando strumenti che permettono di eseguire sui Mac ARM programmi scritti per l’architettura Intel attuale.

