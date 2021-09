iPad Pro forse avrà fotocamere e logo in orizzontale

Una delle prossime versioni di iPad Pro avrà fotocamere e logo Apple disposti in orizzontale, un cambio ben visibile rispetto a quanto visto fino a oggi con blocco fotocamere e logo da sempre allineati in verticale sul retro del dispositivo.

Anche se la modifica dell’allineamento di questi due elementi può sembrare un dettaglio trascurabile, in realtà si tratterebbe di una modifica che andrebbe ad allinearsi perfettamente con la strategia di Cupertino in corso ormai già da diversi anni, vale a dire quella di presentare e proporre sempre più iPad Pro come sostituto di un computer portatile.

Da sempre Apple propone iPad come un dispositivo in grado di gestire senza problemi la maggior parte dei compiti e delle funzioni che le persone storicamente hanno affidato a un notebook. Questa visione ha subito una forte accelerazione con l’introduzione degli iPad Pro con potenza di calcolo superiore e supporto ampliato per accessori, periferiche e tastiere, oltre che sul versante delle funzioni in termini di produttività e multitasking. L’ultimo modello introdotto in aprile è dotato dello stesso processore proprietario Apple M1 impiegato sui primi Mac Apple Silicon.

L’anticipazione di un prossimo iPad Pro con fotocamere e logo in orizzontale arriva dal leaker che si firma Dylanddkt e l’attendibilità non è verificabile. Lo stesso leaker precisa di non sapere quando Apple introdurrà un iPad Pro con queste caratteristiche. Il cambio di allineamento anticipato suggerisce però che Apple intende puntare sempre più sulla strategia di iPad Pro come sostituto dei notebook, quindi impiegato per lo più in modalità paesaggio in orizzontale.

La cover con tastiera Magic Keyboard mostra sul retro il logo Apple già in orizzontale, mentre il logo di Apple visualizzato all’avvio, storicamente sempre in verticale, nelle ultime versioni di iPadOS è mostrato per la prima volta anche in modalità paesaggio in orizzontale. In un possibile futuro iPad Pro con fotocamere e logo in orizzontale, gli ingegneri di Cupertino potrebbero voler anche cambiare la posizione della fotocamera frontale e del sistema Face ID, un dettaglio importante non indicato nell’anticipazione ma che sembra una logica evoluzione della stessa strategia.

Con l’ultimo iPadOS 15 le app possono usare fino a 12GB di memoria RAM: tutte le novità dell’ultima versione del sistema operativo Apple per iPad sono in questo articolo.