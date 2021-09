iPhone 13 mini, la ricarica wireless è ancora limitata a 12W

Fin dalla generazione iPhone 12, i primi con supporto per la ricarica wireless tramite MagSafe (qui la recensione di macitynet), la potenza massima supportata è di 15W ad eccezione di iPhone 12 mini che arriva alla potenza massima di 12W, massimale che rimane identico anche per il nuovo iPhone 13 mini.

La prima conferma di Apple in questo senso arriva da un aggiornamento del documento di supporto dedicato a MagSafe. Il limite non sorprende visto che entrambi i modelli mini della generazione iPhone 12 e iPhone 13 hanno dimensioni sostanzialmente identiche, quindi i vincoli termini rimangono gli stessi.

La potenza massima della ricarica wireless a 12W degli iPhone 13 mini non rappresenta un limite o un inconveniente per gli utenti, così come non lo era per iPhone 12 mini, questo per due ragioni. La prima è che tutti gli iPhone che supportano MagSafe gestiscono l’assorbimento di potenza in modo dinamico, riducendo la carica per prevenire surriscaldamenti e per preservare la salute della batteria.

Questo significa che anche i modelli non mini di iPhone 12 e iPhone 13 che supportano 15W, per la maggior parte del tempo di ricarica non raggiungono questo valore. In secondo luogo la batteria di iPhone 12 mini e anche di iPhone 13 mini, nonostante un miglioramento nell’ultimo modello, risultano più piccole e meno potenti rispetto agli altri modelli delle rispettive famiglie, quindi richiedono meno energia. Così i tempi di ricarica possono non risultare molto diversi tra un iPhone 13 con potenza massima di ricarica wireless da 15W e un iPhone 13 mini limitato a 12W.

Tutte le novità di iPhone 13 e iPhone 13 mini sono riassunte qui, invece per le novità di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max si parte da questo articolo.

Su Amazon gli iPhone 13 e 13 Pro sono tutti ordinabili, alcuni in consegna domani.