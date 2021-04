iPad Pro M1 12,9” non è compatibile con Magic Keyboard 2020

Gli acquirenti del nuovo iPad Pro da 12,9 pollici del 2021 non potranno utilizzare la Magic Keyboard del modello precedente rilasciata nel 2020 perchè non è compatibile con l’ultimo e più grande tablet professionale di Cupertino. Il perché è presto detto: l’ultimo tablet della Mela è più spesso. La conferma della non compatibilità arriva anche da Apple.

Come notato da AppleInsider dopo il lancio del nuovo iPad Pro M1, Apple ha presentato anche la nuova Magic Keyboard come, suggerendo revisioni nel design. È stato ora rivelato che c’è un cambiamento, ed ha a che fare con l’alloggiamento del nuovo chassis di 0,5 mm più spesso dell’iPad Pro 2021. Il nuovo modello della cover – tastiera, in sostanza, cambia le dimensioni, così da poter accogliere lo spessore aumentato dell’ultimo tablet della Mela.

Secondo il sito francese iGeneration, e come rilevato anche da 9to5 Mac, l’involucro più spesso significa che il modello precedente non può essere chiuso con precisione nella precedente Magic Keyboard.

Il problema è che una volta chiusa, la Magic Keyboard stringe il tablet in molto molto fitto. Apple non ha lasciato nemmeno un millimetro di flessibilità, perché l’accessorio deve tenere fermo l’iPad. Questo, se da un lato rende Magic Keyboard un ottimo accessorio per iPad Pro, dall’altro non lo rende compatibile con qualsiasi altro tablet più spesso, anche se la differenza è di appena 0,5 mm, come nel caso di iPad Pro M1 da 12,9″. Dapprima il sito francese aveva confermato la notizia sulla base della documentazione Apple di supporto; adesso, è arrivata la conferma ufficiale da parte della società.

Da notare che Magic Keyboard Apple per iPad Pro da 11 pollici non è afflitta dallo stesso “problema” perché il nuovo iPad Pro 11 2021 ha lo stesso identico spessore del modello precedente. Trovate tutte le novità su iPad Pro 2021 direttamente a questo indirizzo. Per prendere, invece, visione di tutte le novità presentate durante l’evento Spring Loaded di Apple vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.