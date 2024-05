iPad Pro M4, il tablet da sogno costa come un gioiello

Arriverà nei negozi a partire da mercoledì 15 maggio, ma già nelle prime recensioni iPad Pro M4 è giudicato da molti come il dispositivo che più si avvicina al tablet ideale, la lastra di cristallo definitiva: sottilissimo, leggero, estremamente potente, con uno schermo mai visto, un gioiello della tecnologia per chi può permetterselo.

La cura dimagrante non penalizza la solidità, grazie a uno nuova resistente struttura interna, ma la meraviglia di chi lo utilizza prosegue con l’accensione dello schermo, il primo display OLED tandem al mondo, in pratica due pannelli OLED sovrapposti per offrire il meglio di questa tecnologia.

Anche per il display secondo diversi recensori, tra cui Engadget, si tratta del migliore schermo mai visto su qualsiasi dispositivo fino a oggi. Non ci sono nemmeno dubbi sulle prestazioni erogate: sula carta è fino al 50% più veloce di iPad Pro M3, anche se nell’uso quotidiano o in compiti specifici il balzo delle prestazioni può non risultare sempre così evidente.

Tra le novità viene sempre segnalata la fotocamera frontale finalmente installata nel lato lungo del tablet, così da offrire videochiamate e videoconferenze di qualità elevata, anche quando si usa il tablet in orizzontale.

iPadOS è bello ma macOS è meglio

Con l’aumentare della potenza di elaborazione a ogni nuova generazione di iPad un numero crescente di utenti si chiede perché Apple non sfrutti appieno l’hardware impiegando macOS adattandolo, aprendo di più iPadOS, oppure con una combinazione dei due. Questa domanda diventa ancora più pressante per iPad Pro M4 che è al vertice delle prestazioni e della versatilità, ma per certe operazioni e flussi di lavoro il Mac con macOS rimangono imprescindibili.

Sia nelle recensioni scritte che video molti osservano che si tratta di un dispositivo estremamente divertente da utilizzare, come The Verge, ma che prestazioni e prezzo al top lo rendono appetibile per un numero ristretto di utenti, invece per la maggior parte delle persone risulta più conveniente e comunque versatile iPad o iPad Air.

I nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2 2024 sono in preordine su Amazon con consegna il primo giorno di disponibilità mercoledì 15 maggio.