Harry Potter Wizards Unite chiude dopo due anni

Harry Potter Wizards Unite chiuderà i suoi server il 31 gennaio 2022. Il gioco, che segue le meccaniche di Pokémon Go all’interno però dell’universo magico ideato da J.K. Rowling, sarà ritirato da App Store e da Google Play Store il 6 dicembre, mentre a partire dal 1 febbraio smetterà di funzionare anche sui dispositivi di chi lo ha già installato.

Lo ha annunciato Niantic sul sito ufficiale, dove attraverso una serie di domande e risposte spiega come procederà il gioco fino al termine fissato. «Dal 6 dicembre non sarà più possibile effettuare acquisti in-app e allo stesso tempo non si riceverà alcun rimborso su eventuali acquisti non utilizzati a meno che non sia previsto dalla legge del proprio paese. Inoltre il gioco non sarà l’unica cosa a terminare: verranno chiuse anche tutte le pagine associate e le community ufficiali sui social media. Chi manterrà installata l’app anche dopo il 31 gennaio non potrà comunque utilizzarla».

«Con il lancio di Harry Potter: Wizards Unite, desideravamo permettere ai giocatori di vivere e sperimentare le meraviglie del mondo magico direttamente nella realtà del proprio quartiere. Nel corso degli anni, milioni di streghe e maghi di tutto il mondo si sono immersi in avventure magiche nel mondo reale, alleandosi per tenere la magia nascosta e al sicuro nel mondo magico e unendo le forze per affrontare gli Imperdonabili. I giocatori hanno anche collaborato con Hermione ed Harry come membri dell’Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, per svelare il mistero dietro la sparizione dei Cinque di Londra e sono ora sul punto di mettere fine alla Calamità».

Molti dei fan hanno risposto all’annuncio di Twitter con indignazione, tra chi si è lamentato di avere ancora «molte pietre runiche da usare» e altri invece rattristati dal fatto che «il festival dei fan di Wizards Unite è stata una delle migliori esperienze di vita» e che avrebbero tanto voluto partecipare almeno a un altro evento del genere.

Il motivo per cui il gioco sarà cancellato non è stato dichiarato dall’azienda, anche se i fan hanno ipotizzato che abbia a che fare con la mancanza di una solida base di utenti. Tuttavia per celebrare gli ultimi giorni del videogioco sono state apportate molte modifiche al gameplay, in modo da rendere l’addio quantomeno più dolce.

Ad esempio per il mese di novembre sono stati programmati quattro eventi e per dicembre ce ne sono già pronti altri sei, così come ce ne saranno per tutto il mese di gennaio. Tra questi ci sono gli apprezzati eventi “Avversario Letale” con Dolores Umbridge, Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange e Voldemort, nonché gli eventi divisi in due parti per “Harry Potter e il Principe Mezzosangue” e “Harry Potter e i Doni della Morte”, senza dimenticare la seconda parte dell’evento “Caccia agli Horcrux” e l’evento natalizio.

Per quanto riguarda invece il gioco, in questa ultima fase sono state modificate alcune dinamiche che lo riguardano. Ad esempio sono state aumentate le ricompense dei compiti giornalieri e i tempi di preparazione delle pozioni possono essere dimezzati usando gli “Appunti magistrali”. Inoltre viene rimosso il limite giornaliero per l’invio e l’apertura dei doni e l'”Elisir della Mente di Baruffio” conferirà il triplo dei punti esperienza. Infine i “Bauli Passaporta” degli anni ’20, l’Energia magica e gli ingredienti appariranno sulla mappa più di frequente, mentre i frammenti di ricompensa associati saranno raddoppiati.

«Ringraziamo tutti i maghi e le streghe della nostra magica community per aver partecipato a questa grande avventura insieme a noi nel mondo reale». Firmato: il team di Harry Potter Wizards Unite.

L’ultimo gioco in realtà aumentata rilasciato da Niantic è Pikmin Bloom: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.