Il primo Apple Watch diventa vintage

Anche l’orologio di Apple entra a far parte della categoria dei prodotti vintage: il 30 settembre l’azienda ha infatti aggiunto all’elenco il primo modello entrato in commercio nell’aprile del 2015, dando così il via a un processo già iniziato da tempo per tutti gli altri dispositivi Apple giunti all’età che li rende tali. Un prodotto infatti è da considerarsi “vintage” – spiegano nella pagina di supporto – quando Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 anni e meno di 7 anni.

Questa categoria è da considerarsi di transizione perché, nel caso di Apple Watch, porterà il modello appena inseritovi allo step successivo, che è quello di entrare a far parte dei prodotti da considerare “obsoleti” a partire da aprile 2022. Fino a quella data la primissima generazione dello smartwatch di Apple potrà ancora ricevere assistenza hardware, perciò chi ha bisogno di una riparazione o della sostituzione della batteria sarebbe bene che lo facesse adesso perché dalla metà del prossimo anno non sarà più possibile ottenere le parti di ricambio neppure per i service provider.

Come dicevamo si tratta dell’Apple Watch noto anche come Serie 0 disponibile con cassa da 38 mm e da 42 mm, l’unico ad essere stato reso disponibile anche con la cassa in oro 18 carati con prezzi a partire da 11.000 euro, presentato il 9 settembre del 2014 e sostituito nello stesso periodo ma due anni dopo, nel 2016, da un aggiornamento minore attraverso la Serie 1 e dal nuovo modello della Serie 2.

Nel momento in cui scriviamo Apple lo ha aggiunto soltanto alla pagina dei prodotti vintage localizzata in lingua inglese mentre in quella nostrana l’intera categoria di Apple Watch continua a non essere presente: probabilmente è solo questione di tempo prima che Apple aggiorni anche la versione italiana, dato che il nostro Paese fu preso in considerazione soltanto nel secondo turno di lancio dell’orologio sul mercato, arrivando infatti negli Apple Store a partire dal 26 giugno del 2015.

Quello che cambia adesso quindi è che è ancora possibile ottenere riparazioni hardware per questo dispositivo presso Apple e i centri autorizzati, ma in base alla disponibilità dei pezzi di ricambio e come richiesto dalle normative locali. Superati i sette anni dopo la fine delle vendite, diventerà obsoleto e non sarà più possibile ottenere alcuna riparazione.

Ricordiamo infine che il mercato francese è al momento l’unico ad essere soggetto a un trattamento differente: in questo Paese infatti chi ha acquistato un nuovo iPhone o notebook Mac dopo il 31 dicembre 2020 ha la possibilità di ottenere assistenza e parti di ricambio da Apple o dagli Apple Service Provider per 7 anni dall’ultima data in cui il modello del prodotto è stato fornito per la distribuzione da Apple in Francia, tenendo quindi conto dell’ultimo giorno di commercializzazione e non della data di inizio come invece accade altrove.

