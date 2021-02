iPad riconosce la scrittura a mano in italiano con iPadOS 14.5 beta

Per la prima volta, con la distribuzione di iPadOS 14.5 beta per sviluppatori, iPad permette di scrivere a mano con Apple Pencil in italiano e di convertire la scrittura in testo digitato. Si tratta di una tecnologia che rende disponibili per la prima volta su iPad in abbinamento ad Apple Pencil tutta una nuova serie di funzioni che vedremo tra poco, finora riservate agli utenti di lingua anglosassone.

Le nuove funzioni per scrivere a mano sono disponibili fin da iPadOS 14 per la lingua inglese, invece con la beta rilasciata nelle scorse ore, arrivano anche per l’italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese. Per ora sono in beta, in ogni caso presto saranno disponibili per tutti gli utenti, ampliando così in modo consistente la disponibilità di queste funzioni grazie al supporto per 5 nuove lingue.

Con il supporto di iPad e Apple Pencil per la scrittura a mano in Italiano (e nelle altre lingue) non solo è possibile prendere appunti e creare note scrivendo a mano, per poi convertire in automatico il testo scritto in testo digitato. Ma è anche possibile trattare il testo scritto a mano come se fosse digitato. Qui di seguito riportiamo l’elenco delle nuove funzioni in arrivo:

: è possibile selezionare una singola parola scritta a mano, o intere frasi, utilizzando i gesti che si usano normalmente per lavorare con il testo digitato. Con un doppio tap si seleziona una parola, e con un triplo tap si seleziona una frase. Rilevatori di dati : le tecnologie di apprendimento on‑device riconoscono indirizzi, numeri di telefono, email e altri dati permettendo di eseguire azioni sulle note scritte a mano.

: basta selezionare le note scritte a mano, scegliere “Copia come testo”, e incollandole verranno convertite in testo digitato. Ricerca nelle note scritte a mano: è possibile effettuare ricerche nel testo scritto a mano in Note.

Apple Scribble

Con Scribble si possono fare tante cose senza mai mettere giù la Apple Pencil: ora è possibile scrivere a mano in qualsiasi campo di testo in iPadOS: le parole vengono convertite automaticamente in testo digitato.

: in qualsiasi campo di testo, la scrittura a mano viene convertita automaticamente in testo digitato. Scrittura a mano in qualsiasi campo di testo : è possibile usare Apple Pencil per scrivere a mano direttamente in un campo di testo, e le parole verranno convertite in testo digitato.

: nuovi gesti permettono di scrivere e fare modifiche in modo ancora più naturale. Per cancellare una parola o uno spazio, basta passarci sopra. Selezionare con un cerchio: quando si vuole selezionare una parola per poi copiarla o spostarla, basta cerchiarla con Apple Pencil.

Ricordiamo che con iPadOS 14 è già disponibile per tutti un’altra utile funzione per essere più produttivi e più veloci con Apple Pencil. Si tratta del riconoscimento delle forme: quando tracciamo linee, curve e figure geometriche a mano, basta fare una piccola pausa perché il sistema riconosca la figura imprecisa e approssimativa disegnata a mano, per convertirla al volo e in modo automatico in una forma perfetta. Ulteriori informazioni su come prendere appunti con Apple Pencil e Scribble e su tante altre funzioni di iPadOS è possibile visitare questa pagina web di Apple.

