Presentato iPadOS 14, ancor più versatile e potente

Durante il keynote principale della WWDC 2020, andato in onda solo per via streaming, Apple ha presentato iPadOS 14, il sistema operativo appositamente studiato per i tablet della Mela. Ecco tutte le novità mostrate.

La prima delle novità su cui si è focalizzata Apple è la sidebar, strumento per organizzare al meglio le proprie foto, o i propri documenti. La sidebar presente sulla parte sinistra dello schermo consentirà, ad esempio, di spostare foto e documenti dalla finestra di sinistra alla sidebar di destra, per l’appunto, per meglio organizzare i propri contenuti. Funzionerà con le foto, i documenti, la musica, e chissà con quali altre app decideranno di adottarla.

Altra novità del sistema riguarda Siri, che sarà presente in sovraimpressione sulle app nell’angolo in basso a sinistra. Per quanto riguarda le chiamate, invece, queste appariranno con un banner molto più discreto sulla parte alta dello schermo.

La Ricerca Universale di iPadOS 14, invece, sarà ancora più potente, e sarà praticamente identico a quello apprezzato su Mac.

Per quanto riguarda Pencil, iPadOS 14 convertirà automaticamente i testi scritti a mano: non solo parole, ma anche le forme geometriche, numeri di telefono, indirizzi. La funzione prende il nome di Scribble.

Altre funzioni di iPadOS 14