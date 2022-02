Finalmente iPad mini 6 in sconto: risparmio da 130€

iPad mini per la prima volta va in sconto su Amazon. La versione a prezzo ribassato a 650 € (invece che 730) è quella da 64 GB con rete cellulare, un prodotto molto interessante per didattica, consultazione e per il viaggio.

Di questo iPad abbiamo scritto una completa recensione che vi invitiamo a leggere. In sintesi quel che diciamo è che si tratta del dispositivo perfetto per il consumo di contenuti, il che significa call video, fruizione di servizi di streaming, gioco, lettura, Internet. Rispetto al modello precedente è più veloce, ha uno schermo più grande, touch ID nel tasto di avvio e un nuovo fattore di forma. Lo schermo è ottimo anche per chi vuole usarlo per lavori di grafica oppure per fare i compiti a casa degli studenti. Ha anche una fotocamera migliorata e nella versione in sconto è anche compatibile con le reti cellulari 5G

Ecco qui di seguito le sue principali caratteristiche nella descrizione Amazon

Display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A15 Bionic con Neural Engine

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Disponibile nei colori viola, galassia, rosa e grigio siderale

Altoparlanti con ampio suono stereo

5G per streaming video e download fulminei