iPhone 15 appare nella prima foto, i render dettagliati

La stessa fonte che negli scorsi giorni ha mostrato quella che sembra essere la prima porta USB-C al posto di Lightning nello chassis di iPhone 15 Pro, in un nuovo post su Twitter ha pubblicato quella che sembra essere la prima foto del frontale di iPhone 15 modello base da 6,1 pollici.

Trattandosi di materiali che provengono dai social i condizionali si sprecano, in ogni caso sia le foto che i prodotti mostrati sono molto probabilmente autentici. Il terminale risulta praticamente indistinguibile da iPhone 14 Pro, incluso il previsto arrivo di Dynamic Island per tutti i modelli della gamma iPhone 15.

In particolare il leaker che si firma Unknownz21 e il sito statunitense MacRumors riferiscono che la foto mostra una versione preliminare di iPhone 15 base che Apple internamente indica con la sigla D37. Anche se appare improbabile, il design definitivo potrebbe subire alcune modifiche. Per evitare che la foto riconducesse alla fonte, la qualità dell’immagine è stata volutamente ridotta.

Per il momento non circolano foto del lato posteriore del terminale, ma anche qui non sono previsti grandi cambiamenti. A compensare la prima foto sgranata di iPhone 15 e mancanza di dettagli vengono in soccorso nuovi rendering curati nei minimi particolari condivisi da 9to5Mac e creati da Ian Zelbo.

Le immagini 3D lasciano poco all’immaginazione, anche se mancano ancora alcuni dettagli, come per esempio i pulsanti laterali, che probabilmente riusciremo a vedere solo se emergeranno schemi tecnici più completi. O magari nuove fotografie migliori. I render corrispondono al terminale nella prima foto e anche alle anticipazioni emerse finora: secondo le misurazioni dagli schemi tecnici lo schermo dovrebbe passare da 6,1″ a 6,2 pollici.

A proposito dei tasti laterali è previsto che sugli iPhone 15 Pro non dovremmo avere più dei veri e propri tasti fisici per volume e accensione: al loro posto saranno presenti pulsanti virtuali capacitivi, alla stregua del tasto home di iPhone SE (in pratica non ci saranno parti in movimento, e la sensazione di pressione/click viene riprodotta da un Taptic Engine o simile).

Sempre Ian Zelbo ha realizzato anche i render di iPhone 15 Pro di cui abbiamo parlato in questo articolo. Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 15 Pro in arrivo a settembre è riassunto in questo articolo di macitynet.