Amazon Fire TV invia audio agli impianti acustici Cochlear

Amazon amplia le sue funzioni di accessibilità offrendo su Fire TV lo streaming audio diretto verso gli apparecchi acustici che supportano ASHA (Audio Streaming for Hearing Aid), una funzione disponibile su Fire TV Cube in combinazione con un impianto acustico Cochlear.

Questa nuova funzionalità consentirà ai dispositivi Fire TV di trasmettere il suono direttamente al processore audio di un impianto acustico. I dispositivi Fire TV abilitati ad ASHA includono Fire TV Cube (terza generazione) e Fire TV Cube (seconda generazione).

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), più di 1,5 miliardi di persone a livello globale convivono con la perdita dell’udito. Entro il 2026, si prevede che più della metà (51%) di tutte le famiglie del mondo possiederà una Smart TV. Cochlear ha configurato lo streaming diretto dalla Fire TV ai processori audio Cochlear Nucleus 8, Nucleus 7, Nucleus Kanso 2 e Baha 6 Max.

Con ASHA, i processori audio si collegano al dispositivo Fire TV Cube a livello di sistema, in modo che gli utenti con un impianto acustico possano ascoltare l’audio delle loro App di streaming preferite, utilizzare Alexa, ascoltare musica, suoni di navigazione e altro ancora.

Questa soluzione rappresenta un passo avanti verso l’obiettivo di rendere dispositivi e servizi Amazon più accessibili. Per associare il processore audio di un impianto acustico e il dispositivo Fire TV, basta selezionare le Impostazioni di Fire TV > Accessibilità > Apparecchi acustici, e seguire le istruzioni sullo schermo per collegarli.

Tra le funzioni di Fire TV per gli utenti con disabilità:

I sottotitoli per non udenti sono utili per chi preferisce o ha la necessità di visualizzare sullo schermo dialoghi, suoni o azioni di film e serie TV sottoforma di testo. I sottotitoli possono essere attivati e impostati come predefiniti nelle impostazioni di Accessibilità di Fire TV.

VoiceView: un lettore schermo che pronuncia ad alta voce il testo sullo schermo mentre si naviga nelle opzioni e nelle impostazioni dei menu.

Il banner testuale: una tecnologia assistiva che raggruppa le informazioni da varie parti dello schermo e mostra il testo descrittivo in un unico punto fisso, utile per gli utenti con disabilità visive e limitazioni del campo visivo.

La lente di ingrandimento: una tecnologia assistiva creata per gli ipovedenti. Ingrandisce lo schermo mentre si naviga su Fire TV, rendendo più facile la lettura o la visione

Le descrizioni audio, inoltre, narrano i particolari su azioni, personaggi, cambi di scena, testi sullo schermo e altri contenuti visivi durante la visione di un film o di una serie TV; questa funzione è pensata per non vedenti o ipovedenti.

Altra opzione dedicata all’Accessibilità è la funzionalità di testo ad alto contrasto, pensata per facilitare la lettura del testo. La funzionalità cambia la maggior parte del testo sullo schermo in bianco o nero e aggiunge un bordo del colore opposto. La possibilità di utilizzare Alexa per accendere la TV con la voce può essere utile agli utenti con mobilità ridotta per fruire più facilmente di contenuti.

Tutti gli articoli che parlano di accessibilità sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.