iPhone 11 tra le cinque parole più ricercate su Google

Google ha condiviso le sue liste annuali riguardanti le ricerche effettuate dagli utenti nei 365 giorni appena trascorsi. Tra queste, “iPhone 11” è risultato essere il quinto termine di ricerca più in voga a livello mondiale. Ecco le quattro parole che hanno battuto il terminale Apple.

iPhone 11 è la quinta parola più ricercata su base mondiale nel 2019, dietro India vs Sudafrica, Cameron Boyce, Copa America e Bangladesh vs India. Negli Stati Uniti, “Disney Plus” è stato il termine di ricerca più di tendenza, mentre “iPhone 11” si è classificato al nono posto. Se si guarda al mercato italiano, invece, le parole più ricercate del 2019 sono Nadia Toffa, Notre Dame, Sanremo, Elezioni europee e Luke Perry.

Ricordiamo che gli elenchi si basano su termini di ricerca che hanno avuto il picco più alto quest’anno rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi da Google. Curioso notare come nessun altro smartphone è riuscito ad entrare nella top 10 dei termini di ricerca di Google, né negli USA, né in tutto il mondo.

Da notare che Apple ha rilasciato iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max solo a settembre scorso, quindi il risultato ottenuto in pochi mesi rende l’idea di quanto popolar sia lo smartphone di Cupertino.

Il successo di iPhone 11 non sorprende affatto. Nella nostra recensione lo abbiamo etichettato come l’iPhone per tutti, in grado di dare del filo da torcere ai modelli maggiori, e con un rapporto qualità prezzo sicuramente apprezzabile.