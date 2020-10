iPhone 12, ai centri di assistenza un apparecchio per la rimozione a caldo dei display

Apple sta fornendo ai Genius Bar degli Apple Store e ai centri di assistenza autorizzati un apparecchio per la rimozione a caldo dei display di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, un accessorio da usare per le riparazioni.

Per aprire gli iPhone 12 ai tecnici è richiesto di far scorrere il dispositivo in un particolare contenitore e poi inserire quest’ultimo per due minuti in apparecchio che genera alta temperatura in modo da scaldare la colla sotto il display. Allentando la collosità, i tecnici possono rimuovere il display facendo forza sulla parte superiore con l’aiuto di una ventosa.

Non è chiaro perché Apple esige di usare il calore per rimuovere il display con gli iPhone 12 ma il motivo potrebbe essere legato al nuovo design con i bordi piatti, alla resistenza all’acqua di grado IP68, dal sistema che consente di proteggere il dispositivo dal contatto accidentale con liquidi come bevande calde o gassate per il quale sono usate durante la produzione colle più forti. A riferirlo è il sito Macrumors.

Il precedente strumento usato nei centri assistenza per la rimozione del display è una semplice base e non richiede il calore per scaldare i bordi del dispositivo.

Circolano già varie foto e video di teardown (smontaggi) dei vari modelli di iPhone 12, evidenziando la possibilità di aprire i nuovi dispositivi senza strumenti dedicati e calore. I centri assistenza e i genius bar degli Apple Store devono ad ogni modo attenersi alle istruzioni di Apple.