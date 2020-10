iPhone 12 e iPhone 12 Pro subito? Potete comprarlo su Amazon

Compatibilità con gli accessori MagSafe: si agganciano al volo per una ricarica wireless più veloce

iPhone 12 e iPhone 12 pro vengono dati come disponibili dal 24 ottobre.La data sarebbe la stessa con cui Apple ha pianificato nei primi minuti di consegnare dal suo store.Ma al momento Apple Store ha già tempi di consegna molto più lunghi. Per la nostra esperienza con precedenti acquisti su Amazon di prodotti Apple sappiamo che il rivenditore on line ha uno stock di prodotti garantito che spedisce il giorno stesso del lancio anche se non vengono recapitati il giorno dopo ma dopo un paio di giorni. Un esempio recente è Apple Watch 6 da noi acquistato il venerdì del lancio e a noi recapitato la domenica.