iPhone 12, prime foto e video di come è fatto dentro

In attesa che arrivi il consueto “teardown”, con lo smontaggio super dettagliato da parte del sito specializzato iFixit, in Giappone non hanno perso tempo e qualcuno è già riuscito a mettere le mani su un iPhone 12 blu e lo ha smontato completamente, ancora prima che inizi la commercializzazione da parte di Apple, in programma per venerdì 23 ottobre.

Le prime foto e anche un filmato in time-lapse permettono di dare un primo interessante sguardo alle componenti interne e alla loro disposizione all’interno dello chassisis. Osservando iPhone 12 smontato si notano i soliti componenti, cavi piatti ed elementi di supporto, la scheda madre ora a forma di L, ma anche novità che debuttano in questa generazione di terminali, come il cerchio di magneti di MagSafe e anche un nuovo Taptic Engine più piccolo rispetto agli altri modelli. Anche il display OLED risulta molto più sottile rispetto al pannello LCD di iPhone 11

In questo articolo riportiamo alcune fotografie e anche il video in time-lapse provenienti dal Giappone che mostrano iPhone 12 smontato. Per ridurre peso e spessore rispetto ai terminali dello scorso anno Apple ha apportato anche un’altra modifica, impiegando una batteria da 2.815 mAh, quindi leggermente più piccola e meno potente di quella da 3.110 mAh impiegata lo scorso anno in iPhone 11. Questo dettaglio era già emerso negli scorsi giorni ed ora risulta confermato dallo smontaggio.

Senza dubbio il primo sguardo su iPhone 12 smontato risulta interessante per rilevare i cambiamenti e le novità principali nell’hardware apportati dagli ingegneri di Cupertino. In ogni caso a partire da venerdì 23 ottobre i nuovi terminali saranno disponibili per tutti e, come da tradizione, il sito statunitense iFIxit pubblicherà certamente una guida più dettagliata con lo smontaggio passo dopo passo, le indicazioni su come procedere, e il punteggio finale dal punto di vista del riparatore.

