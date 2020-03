iPhone 12 con LIDAR appare in un primo render, anche in versione Navy Blue

Le voci di un sensore Tempo di volo (ToF) in arrivo su un iPhone 2020 sono state molteplici nelle settimane scorse e con la presentazione di iPad Pro 2020 con sensore LIDAR, è praticamente certo che il prossimo iPhone avrà una tale funzionalità. Arriva, adesso, il concept che ci mostra l’iPhone 12 con LIDAR.

Non solo i nuovi concept ci mostrano come sarebbe un iPhone con LIDAR sulla parte posteriore, ma danno anche un assaggio del modello Navy Blue di cui si è parlato nei giorni scorsi. Si tratta di una nuova colorazione che dovrebbe sostituire l’attuale iPhone 11 Pro verde.

Apple afferma che lo scanner LiDAR utilizzato su iPad Pro 2020 consentirà di eseguire scansioni 3D accurate e dettagliate, qualità che fornirà molta carne al fuoco per gli sviluppatori che vogliono creare esperienze di realtà aumentata immersive. Quanto visto fin ora sembra davvero promettente, ma si tratta di impieghi che presto potrebbero espandersi oltre modo, soprattutto se davvero la tecnologia arriverà su iPhone.

Ad ogni modo, il concept di questo presunto iPhone 12 non mostra parecchie sorprese, rispetto ai rumor pre lancio andati in onda fino ad oggi. La fotocamera posteriore propone una forma simile a quella vista su iPhone 11, anche se guadagna lo scanner LiDAR nell’angolo, con il flash LED che si sposta al centro. In effetti, l’estetica appare più equilibrata, anche se certamente potrebbe non piacere a tutti.

iPhone 12 dovrebbe vedere luce a settembre prossimo, sempre che l’attuale emergenza coronavirus non ne slitti la presentazione, per via di problematiche legate alla produzione del terminale.

Per tutte le notizie su iPhone 12 vi rimandiamo direttamente a questa pagina.