iPhone 12 mini al minimo storico: 689,90 euro eBay

Se avevate deciso di acquistare iPhone 12 mini questo è il momento per farlo: su eBay si trova al minimo storico, potendolo acquistare nella versione da 64 GB a 689,90 euro.

Per i pochi che non lo conoscessero, iPhone 12 mini è il più piccolo degli iPhone della nuova linea presentata tra ottobre e novembre con un frontale tutto-schermo dove svetta il display da 5.4 pollici, che rappresenta certamente un buon compromesso tra utilizzabilità e maneggevolezza. Tanto per capire: è leggermente più piccolo di un iPhone 8, ma ha lo schermo molto più grande e i bordi piatti che ne migliorano l’impugnatura anche senza dover usare necessariamente una custodia.

Per questo motivo è anche il più leggero ma non è meno potente degli altri: monta infatti lo stesso processore A14, supporta il 5G, los chermo è un Super Retina XDR display, c’è la protezione Ceramic Shield di Apple, doppia camera sul retro e MagSafe per la ricarica senza fili a 15W.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione. Naturalmente l’acquisto su eBay è garantito, oltre che dal pagamento PayPal, anche dal venditore affidabile, con un attivo di oltre 66 mila feedback, di cui il 99,7% positivi.

Lo sconto riguarda la versione da 64 GB che si acquista a 689,90 euro. Click qui per comprare.

