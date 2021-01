Apple spiega i problemi di una fotocamera iPhone non originale

Apple mette in guardia sui problemi che gli utenti possono avere quando viene effettuata una riparazione o sostituzione della fotocamera iPhone con una componente non originale. Attraverso un nuovo documento che accompagna la versione 14.4 di iOS rilasciata pubblicamente nelle scorse ore, la società sottolinea l’importanza di far riparare un iPhone da un tecnico qualificato e spiega cosa succede quando ci si affida invece a una riparazione che comprende l’uso di componenti non originali.

Se anche solo una delle fotocamere di iPhone deve essere sostituita – spiegano – è importante rivolgersi a un tecnico certificato perché le riparazioni eseguite da altri potrebbero causare un funzionamento improprio o problemi correlati alla qualità delle immagini acquisite. Anche la sicurezza è un problema, secondo Apple, poiché una riparazione impropria potrebbe potenzialmente lasciare parti allentate e causare danni alla batteria.

La sostituzione e riparazione della fotocamera iPhone con una componente non originale può inoltre portare a problemi di compatibilità o alle prestazioni del dispositivo. Ad esempio la fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco correttamente o produrre foto con scarsa nitidezza; nella modalità Ritratto, il soggetto potrebbe non essere a fuoco o esserlo solo parzialmente; se c’è di mezzo un’app di terze parti, quest’ultima potrebbe chiudersi inaspettatamente o non avviarsi affatto; l’anteprima in diretta potrebbe non funzionare o bloccarsi.

Per finire, confermano quanto si era già scoperto a metà gennaio attraverso una delle ultime beta di questa versione del sistema operativo: se una delle fotocamere di iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini viene riparata con un componente non originale, a partire da iOS 14.4 verrà mostrata una notifica che avvisa l’utente dei problemi che potrebbero verificarsi, rimandando al documento di cui vi stiamo parlando per approfondire il discorso.

Confermato quindi che la notifica può apparire solo sull’ultima generazione di iPhone attualmente in commercio, come dicevamo nei giorni scorsi sarà visibile nella schermata di blocco per i primi quattro giorni a seguito della riparazione e per i 15 giorni seguenti all’interno del pannello Impostazioni > Generali > Informazioni. La presenza di questa notifica ad ogni modo non influsce sulla possibilità di utilizzare pienamente iPhone, accesso alla fotocamera compreso.

Apple ricorda che per ottenere una riparazione certificata basta recarsi in un Apple Store o in uno dei centri autorizzati. In alternativa si può utilizzare il servizio di assistenza tramite ritiro a domicilio sul sito ufficiale. I centri di riparazione indipendenti – conclude – sono anche in grado di offrire riparazioni con parti originali per le sostituzioni della fotocamera fuori garanzia.

