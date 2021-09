iPhone 13, colori e modelli più venduti e come averlo presto

I preordini iPhone 13 presentati martedì 14 settembre sono iniziati venerdì 17 settembre e, come sempre succede al lancio modelli, colori e capacità di archiviazione più venduti sono andati presto esauriti: in questo articolo trovate una stima dei modelli più venduti basata su un sondaggio tra le preferenze degli utenti e anche in base alla disponibilità dei vari modelli sugli Apple Store online in Italia e nei principali paesi.

In base a quanto rilevato ben il 55% di tutti i terminali venduti nei primi giorni dei preordini è un iPhone 13 Pro, di cui il 50% da 128GB, il 30% da 256GB e il 15% da 512GB, mentre solo il 5% sono nella nuova capacità massima di 1TB. Il colore preferito è per il 42% azzurro sierra e un altro 42% grafite: il restante 8% equamente suddiviso tra oro e argento.

I dati confermano le previsioni: ora che iPhone 13 Pro ottiene per la prima volta un comparto foto e video identico in tutto e per tutto a quello di Phone 13 Pro Max, molti utenti scelgono iPhone 13 Pro per la migliore combinazione di dimensioni, prestazioni e prezzo rispetto a Pro Max. Quindi l’identikit del campione di vendite per ora è iPhone 13 Pro da 128GB nella colorazione azzurro sierra.

Il 25% degli iPhone 13 venduti sono Pro Max: di questi il 50% sono da 512GB mentre il 25% da 128GB, percentuali che confermano ancora una volta la preferenza per capacità di archiviazione sostenute per chi acquista i modelli top.

Va anche rilevato che i modelli da 1TB non risultano più disponibili, così come le versioni di questo terminale nel colore grafite, mentre gli altri colori negli altri tagli di memoria non risultano più disponibili per il mese di settembre oppure scarseggiano. Il colore preferito, anche per iPhone 13 Pro Max è il nuovo azzurro sierra con il 66% delle preferenze, seguito da grafite e più indietro i classici oro e argento.

Il restante 20% degli iPhone 13 venduti nei primi giorni dei preordini segna a sorpresa una forte percentuale del 65% per iPhone 13 mini e il 35% per iPhone 13, in prevalenza con capacità di 128GB e colorazione blu (azzurro), dati che anche qui confermano la preferenza per capacità di archiviazione base e nuovi colori per chi sceglie i modelli non Pro. Ricordiamo che si tratta di statistiche iniziali che senz’altro cambieranno nei prossimi giorni, con l’aumentare degli ordinativi da parte degli utenti.

Qui di seguito trovate i link per acquistare direttamente il vostro iPhone 13 preferito: ricordiamo che spesso su Amazon i tempi di spedizione risultano inferiori rispetto ad Apple Store, comunque per chi desidera riceverlo il più presto possibile è sempre bene verificare le date stimate di spedizione, in combinazione con colore e capacità, prima di procedere con l’ordine, anche perché la disponibilità e le date vengono costantemente aggiornate.

iPhone 13 mini con display da 5,4″

Questo modello è disponibile nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 con display da 6,1″

Questo modello è proposto nelle tonalità galassia, mezzanotte, blu, rosa e (product) RED. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro (schermo da 6,1″)

iPhone 13 Pro è proposto anche nella nuova variante con 1 TB di archiviazione, ottimo per gestire ad esempio la registrazione di video in formato 4K ProRes: purtroppo i tagli da 1TB non risultano più disponibili per la consegna il 24 settembre, così come i modelli in color grafite: altri colori e altri tagli scarseggiano o risultano esauriti per il mese di settembre, quindi occorre aspettare. La gamma è proposta nei colori grafite, oro argento, azzurro Sierra. Di seguito i prezzi di listino:

iPhone 13 Pro Max con display da 6,7″)

Anche questo modello è proposto con l’opzione fino a 1TB di archiviazione e nei colori blu alpino, argento, oro e grafite.