iPhone 13 e mini migliorano dove conta nelle recensioni USA

A partire da uno degli smartphone meglio riusciti e più venduti del 2019-2020, Apple ha migliorato hardware e funzioni che più importano e contano per gli utenti: le prime recensioni dei nuovi iPhone 13 e iPhone 13 mini pubblicate negli Stati Uniti rilevano il balzo della nuova generazione in termini di batteria e autonomia, fotocamere e prestazioni. Sempre in queste ore sono state pubblicate anche le prime recensioni di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max di cui abbiamo riferito in questo articolo.

Praticamente tutte le testate apprezzano in modo particolare l’autonomia prolungata rispetto ai modelli iPhone 12, ottenuta da Apple incrementando leggermente spessore e peso dei terminali, oltre che dai consumi inferiori del processore Apple A15 Bionic, tutto questo incrementando allo stesso tempo le prestazioni.

Mentre per alcuni i modelli iPhone 13 Pro offrono la migliore fotocamera in uno smartphone oggi, i miglioramenti introdotti nel comparto foto e video negli iPhone 13 non pro vengono giudicati eccellenti. Questo sia per la qualità di foto e video che per le nuove funzionalità e personalizzazione introdotti da Cupertino.

Più complesso invece il giudizio su Cinematic Mode che Apple ha sfoggiato mostrando video e animazioni in cui la messa a fuoco passa da un volto all’altro durante le riprese, mentre il resto e lo sfondo vengono ripresi sfocati. Per alcune recensioni l’effetto è spettacolare, vedi Cnet, per altre invece, tra cui The Verge, il risultato finale è lontano dalle produzioni video professionali come invece mostrato dal marketing di Apple.

Come ormai Apple ci ha abituati da anni, anche questa generazione offre prestazioni sensibilmente migliorate rispetto ai modelli precedenti, merito di Apple A15 Bionic, un salto che risulta ancora più avvertibile per chi proviene da iPhone 11 o più datato.

Tra i Pro evidenziati da molti anche il fatto che allo stesso prezzo in dollari dello scorso anno ora si ottiene il doppio della capacità di archiviazione, quindi 128GB contro i 64GB degli iPhone 12. Questo fattore può cambiare le carte in tavola anche per chi sta valutando di acquistare ora iPhone 12 a prezzo scontato ora che stanno per arrivare gli iPhone 13.

Pochi invece i punti a sfavore che emergono nelle prime recensioni iPhone 13 e 13 mini: alcuni rilevano che la selfie camera frontale risulta migliorabile e inferiore rispetto ai concorrenti, altri invece indicano caratteristiche qui assenti ma presenti nei modelli Pro, come per esempio l’assenza di ProMotion, quindi della frequenza di aggiornamento variabile. Infine non sembra corretto indicare nei contro di un nuovo terminale che la cover e le custodie di iPhone 12 non si possono riutilizzare per i modelli iPhone 13.

Per chi punta al sodo e non possiede già un iPhone 12, gli iPhone 13 sono indicati come terminali di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti per diversi anni a venire.