Settimana dei prodotti Philips per la salute, per la cura del corpo e dei neonati

Se avevate messo gli occhi su un elettrodomestico Philips, questo è il momento giusto per comprarlo: per una settimana infatti l’azienda sta scontando gran parte del catalogo disponibile su Amazon, offrendo così la possibilità ai propri clienti di risparmiare sull’acquisto di uno o più prodotti per la casa, la salute e la cura del corpo, con una sezione speciale dedicata ai neonati.

La pagina promozionale è disponibile a questo link mentre di seguito vi segnaliamo alcuni dei prodotti che per tipologia e prezzo riteniamo più interessanti per i nostri lettori.

Bollitore Philips HD9350/90

Con l’autunno alle porte, la stagione fredda è più vicina che mai e le occasioni per rilassarsi con un té o una tisana aumentano esponenzialmente. Il bollitore è un ottima soluzione per velocizzarne l’accesso, specialmente quando se ne devono preparare due o più.

Soluzioni come il Philips HD9350/90, con una potenza pari a 2.200 Watt, consentono di ridurre a una manciata di secondi il riscaldamento dell’acqua per una tazza, che diventano pochi minuti se il numero di tazze è maggiore. La capacità pari a 1,7 litri consente di prepararne fino a sei contemporaneamente e la struttura in acciaio promette una lunga durata nel tempo.

L’immediatezza d’uso è un altro punto a vantaggio di prodotti come questo, perché non occorre utilizzare i fornelli in quanto dispone di una base a induzione sulla quale poggiare il bollitore. Pulsanti e segnale acustico consentono infine di regolare la temperatura dell’acqua in modo da adattarla alla tipologia di bevanda che si sta preparando e sapere con precisione quando viene raggiunta la temperatura.

Philips HD9350/90 è in vendita su Amazon a 40,99 euro. Adesso è in promozione a 30,99 euro.

Friggitrice Philips Airfryer HD9216/80

Il fritto è un po’ come la pizza: difficilmente incontrerete qualcuno a cui non piace, specialmente quando si tratta di patatine. Ma allo stesso tempo è noto che mangiarlo spesso è dannoso per la salute, e cucinarlo richiede anche di accettarne gli odori, che si impregnano nei vestiti o peggio nella tappezzeria quando lo si fa in uno spazio in cui cucina e salotto sono condivisi.

Una soluzione che risolve un po’ tutti questi problemi è nell’utilizzo di una friggitrice che, nel caso della Philips Airfryer HD9216/80, consente di friggere patatine o altri alimenti per un massimo di quattro porzioni (la capacità è di 800 grammi) in circa trenta minuti. Questo elettrodomestico sostanzialmente genera un turbine d’aria rovente all’interno dell’aria di cottura e consente di fatto di friggere con una quantità di olio nettamente inferiore al sistema tradizionale (basta infatti appena un cucchiaio d’olio). Inoltre funzionando ad elettricità si può posizionare direttamente in balcone o all’aperto in modo da non disperdere gli odori all’interno dell’abitazione.

Philips Airfryer HD9216/80 è in vendita su Amazon a 159,99 euro. Adesso è in promozione a 99,90 euro.

Spazzolino Philips Sonicare HX6231/01

Lo spazzolino elettrico è una rivoluzione per chi non cel’ha e, al netto dei vantaggi che offrono le soluzioni più “Smart” con applicazione e quant’altro, per migliorare sensibilmente la pulizia dentale è sufficiente anche un modello basilare come il Philips Sonicare HX6231/01. Con i suoi 31.000 movimenti al minuto rimuove infatti fino a 7 volte più placca, inoltre attraverso le vibrazioni sul manico ogni 30 secondi ricorda all’utente di cambiare zona in modo da raggiungere la pulizia dei due minuti al termine della quarta vibrazione senza dover tenere d’occhio l’orologio.

Philips Sonicare HX6231/01 è in vendita su Amazon a 59,99 euro. Adesso è in promozione a 27,49 euro.

Lampada Philips HF3671/01

Non tutte le lampade da comodino sono uguali e Philips HF3671/01 è certamente quella che più si differenzia dalle altre per via delle sue funzioni Smart. Si sincronizza infatti col cellulare in modo tale da accendersi con luminosità crescente all’ora indicata e, viceversa, per chi si corica a letto, c’è il programma con luminosità decrescente e tonalità appositamente studiata per calmare la respirazione e aiutare ad addormentarsi. Riesce in entrambi gli scopi attraverso la simulazione della luce naturale all’alba e al tramonto, in modo tale da aiutare l’utente a svegliarsi al momento giusto e senza lo stress della sveglia che suona.

Philips HF3671/01 è in vendita su Amazon a 209,28 euro. Adesso è in promozione a 190,64 euro.

Biberon Philips Avent SCD301/01

Tra gli accessori indispensabili di chi sta per avere un bambino c’è sicuramente il biberon, che presto o tardi diventerà il compagno giornaliero del neonato. Tra i migliori in commercio ci sono quelli della linea Avent di Philips e il pacchetto SCD301/01 è sicuramente una scelta azzeccata perché include tutto il necessario che si utilizzerà nei primi anni di vita del piccolo.

Rispetto a quelli di altri marchi infatti sono dotati di tettarelle con valvola anti-colica in quanto lasciano fuoriuscire gran parte dell’aria che generalmente viene inghiottita. Inoltre le tettarelle presentano un design a spirale flessibile che riproduce il movimento naturale e la sensazione del seno materno e alcuni petali sulla parte inferiore che impediscono invece il collasso della tettarella.

Il kit comprende due biberon da 125 millilitri, due più grandi da 260 ml, un ciuccio ortodontico progettato per seguire il naturale sviluppo della bocca e uno scovolino per la pulizia interna dei biberon. Il tutto chiaramente privo di BPA.

Philips Avent SCD301/01 è in vendita su Amazon a 40,11 euro.

Coppette Philips Avent SCF254/61

Le neo-mamme potrebbero trovarsi di fronte al problema della fuoriuscita indesiderata del latte durante il resto della giornata in cui non stanno allattando. Per risolvere questo piccolo ma fastidioso inghippo è sufficiente utilizzare le coppette assorbilatte come quelle del kit Philips Avent SCF254/61 che, grazie alla struttura a nido d’ape con triplo strato protettivo e traspirante, consentono di raccogliere il latte goccia dopo goccia lasciando respirare la pelle anche in piena estate e al contempo mantenendo i vestiti asciutti giorno e notte. Sono spesse soltanto 2 millimetri quindi risultano completamente discrete e la sensazione setosa dello strato superiore le rende molto morbide e piacevoli da indossare.

Il kit di 60 coppette Philips Avent SCF254/61 è in vendita su Amazon a 6,99 euro. Al momento è possibile spuntare la casella di sconto che riduce il prezzo del 15% alla prima consegna.

Cuocipappa Philips Avent SCF870/20

Quando comincia lo svezzamento iniziano anche i problemi per chi deve preparare le prime pappe ed è assolutamente negato in cucina. Ma anche chi è abile e vuole risparmiare tempo, può affidarsi ad uno strumento come il cuocipappa Philips Avent SCF870/20 che permette di cucinare e frullare gli alimenti da una sola postazione.

Realizzato con materiali senza BPA, può cuocere carne, pesce, verdure o qualsiasi altro alimento tramite vapore, e grazie al timer con segnale acustico si viene avvisati quando la cottura è giunta al termine. A quel punto non resta che frullare il tutto e la pappa è pronta. Dimensioni, forma e sistema non consentono soltanto di creare omogeneizzati sani grazie all’utilizzo dei soli ingredienti naturali ma permettono anche di utilizzare il dispositivo per scongelare o riscaldare le pappe.

Philips Avent SCF870/20 è in vendita su Amazon a 134,99 euro.

Tiralatte Philips Avent SCF330/20

Le mamme che intendono allattare i bambini al seno, soprattutto nei primi giorni conseguenti al parto, potrebbero aver bisogno di uno strumento fondamentale come il tiralatte perché permette di stimolare il seno fin da subito specialmente quando si ha a che fare con dei bambini un po’ pigri. Allo stesso tempo un dispositivo come questo si rivelerà utile anche successivamente quando la mamma tornerà a lavoro perché potrà continuare a nutrire il bambino con il proprio latte anche in sua assenza.

Sul mercato esistono diversi modelli e generalmente si sponsorizza l’uso delle versioni elettriche perché automatizzano l’intero processo, ma sulla base di precedenti esperienze ci sentiamo di consigliare il Philips Avent SCF330/20 che, oltre ad averlo provato direttamente, come ormai pochi altri utilizza il più tradizionale sistema manuale: attraverso una leva, molto morbida e facile da controllare, è possibile così raccogliere il latte con la velocità e l’intensità più congrua per il seno della mamma, che avrà così il pieno controllo dell’intero processo e potrà rallentare o agire con più o meno forza evitando arrossamenti e ferite al capezzolo.

Il serbatoio inoltre ha la forma e le dimensioni nonché il medesimo sistema di attacco degli altri biberon della linea Avent e ciò consente di usare il meccanismo con gli altri biberon come quelli del kit citato in questo articolo. In confezione è presente anche una tettarella per usare direttamente il latte raccolto senza doverlo trasferire in un altro biberon.

Philips Avent SCF330/20 è in vendita su Amazon a 55,99 euro. Adesso è in promozione a 49,99 euro.

La pagina promozionale di partenza è questa.