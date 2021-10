iPhone 13, l’arrivo di BOE mette pressione a Samsung e LG

Apple si appresta a ordinare quantità maggiori di schermi destinati agli iPhone 13 (qui la recensione di macitynet) costruiti dal colosso cinese BOE, una mossa che scardina gli equilibri nel settore per i fornitori storici Samsung e LG.

BOE ha già fornito quantità limitate di schermi ad Apple per iPhone 12, per lo più destinati ai terminali da riparare e quelli ricondizionati, oltre che display per iPad. L’ingresso di BOE a pieno regime nella catena di fornitura Apple è stato inizialmente rallentato a causa del mancato raggiungimento degli elevati standard di qualità richiesti da Cupertino, soglia successivamente superata.

Già a settembre inoltrato BOE ha fornito quantitativi limitati di schermi per iPhone 13: ordini e quantità aumenteranno non appena sarà superato il processo di verifica finale, procedura che si prevede sarà completata con successo già entro ottobre. Un dirigente informato precisa a Nikkei Asia «Le fondamenta della collaborazione tra Apple e BOE si basano sul loro precedente progetto su iPhone 12, e sia Apple che BOE vogliono che ciò accada presto».

Inizialmente BOE fornirà ad Apple solo gli schermi OLED di iPhone 13 6,1” per circa il 20% del totale, condividendo gli ordinativi con Samsung, ma il colosso cinese punta ad arrivare a un obiettivo ideale del 40% degli ordini totali. L’ingresso di BOE va così a sconvolgere gli equilibri in atto da anni tra Apple e i suoi principali fornitori storici di schermi, in primis Samsung e LG.

La strategia di Apple è sempre quella di disporre di più fornitori per le componenti chiave, in questo modo può contare su forniture alternative in caso di problemi, oltre che godere di una maggiore forza contrattuale, anche sui prezzi.

BOE produrrà gli schermi OLED per iPhone 13 nel suo complesso di Man Yang nella provincia Sichuan, dove vengono creati gli schermi per i marchi cinesi Android Huawei, Honor, Xiaomi e Vivo: il colosso è tra le società che hanno ottenuto priorità dal governo cinese per la fornitura di energia elettrica, razionata nel Paese per via dell’impennata nei costi di gas e petrolio.

