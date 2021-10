Zeppelin, ritorna lo speaker più bello di Bowers & Wilkins

Zeppelin di Bowers & Wilkins è fin dalla prima versione una icona tra gli speaker di fascia alta. Dal suo debutto, quasi 15 anni fa, ha rappresentato un riferimento in termini di design e prestazioni, conquistando appassionati anche fuori dagli stretti confini dell’Hi-Fi.

Zeppelin è una fusione originale tra stile e prestazioni: alla sua quarta edizione torna completamente rinnovato, strizzando l’occhio alla connettività e alle funzioni di streaming. Pur mantenendo lo stesso fattore di forma, seppure con qualche lieve differenza, il dispositivo ha un cuore nuovo che si basa su una piattaforma scalabile, con al primo posto la connettività di rete.

Tramite l’app Bowers & Wilkins Music il nuovo Zeppelin è compatibile con Deezer, Qobuz, Tidal, Spotify Connect, TuneIn, Air Play 2, e Alexa; il costruttore assicura che presto saranno implementate funzioni multi stanza avanzate e sarà aggiunto il supporto per Amazon Music, Apple Music e Pandora. Dotato di connettività Bluetooth 5.0 aptX Adaptive, questo speaker di fascia alta adotta le tecnologie sviluppate per le serie Bowers & Wilkins ‘700 e ‘800 per prestazioni ancora superiori rispetto ai predecessori.

È dotato di un contenitore in fibra di vetro rinforzata con allineamento in cassa chiusa per evitare problemi di posizionamento, con dimensioni esterne sostanzialmente molto simili, 65 X 21cm ma altoparlanti del tutto nuovi, due tweeter da 2,5 cm a doppia cupola in alluminio, gli stessi a bordo della serie 600 Anniversary Edition, due woofer/midrange FST (Fixed Suspension Traducer) da 9cm e un subwoofer da 15cm a lunga escursione con magnete in neodimio.

Non si è badato a spese per questo nuovo Zeppelin e quindi gli amplificatori sono 5 in tutto, in una configurazione interamente attiva che vede una singola sezione di potenza da 80W per il subwoofer e 4 finali da 40W per i tweeter e i due mid/basso. La potenza totale di 240W è continua, pertanto è necessario raddoppiare i numeri per avere il dato di picco, quello che normalmente viene dichiarato, con una energia totale di 480 watt. Di più di un classico sistema Hi-Fi, insomma.

Ogni elemento della progettazione è stato sviluppato attraverso il sistema Finite Element Analysis (FEA), un avanzato processo di modellazione utilizzata in ambito aerospaziale e nell’industria automobilistica e già impiegato nei diffusori di punta di Bowers & Wilkins.

Infine il DSP interno, con una potenza di calcolo doppia rispetto al suo predecessore, è in grado di ricreare un suono molto più definito e chiaro con una esperienza d’ascolto senza paragoni, mentre grazie al circuito di equalizzazione dinamica, è possibile monitorare e analizzare il segnale audio, ottimizzandolo per assicurare le migliori prestazioni sonore ad ogni livello di ascolto e con ogni sorgente.

Bowers & Wilkins Zeppelin quarta edizione: disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Zeppelin Wireless è disponibile in Midnight Gray o in Nero al prezzo al pubblico di 799 euro.