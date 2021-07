iPhone 13, tutti i modelli degli stampi mostrati in foto

L’inesorabile fuga di notizie sulla prossima gamma iPhone si è ripetuta quest’anno, prima con gli schemi tecnici e poi con modelli mockup non funzionanti: ora, grazie a una nuova fotografia pubblicata sul social cinese Weibo, possiamo dare uno sguardo all’intera famiglia iPhone 13 nei modelli sui quali sono basati gli stampi per cover e accessori.

Ancora una volta questa fotografia conferma quanto emerso finora. Apple ha in programma di rilasciare quattro terminali con design complessivo molto simile a quello attuale, mantenendo le diagonali da 5,4”, 6,1” e 6,7” rispettivamente per iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro infine quello più grande iPhone 13 Max. Anche se in USA un sondaggio ha rilevato i dubbi circa il numero 13 considerato sfortunato, secondo la catena di fornitura il nome ufficiale finale sarà proprio questo.

Le evoluzioni dei modelli attuali sono attesi come iPhone 13 leggermente più spessi e con blocco fotocamere rinnovato. In iPhone 13 mini e iPhone 13 spicca la disposizione in diagonale dei due obiettivi, invece che allineati come lo sono stati finora. Invece nei modelli Pro il rialzo posteriore del blocco fotocamere sarà più grande.

Entrambi i cambiamenti sembra siano riconducibili all’adozione del sensore stabilizzato, una tecnologia che per alcuni arriverà in tutte le fotocamere di tutti i nuovi modelli, secondo altri invece solo sui due modelli Pro. Ricordiamo che al momento il sensore stabilizzato è presente su iPhone 12 Pro ma esclusivamente per l’obiettivo grandangolare.

Nella corsa per conoscere tutto il possibile sui nuovi iPhone 13 i costruttori di cover e accessori, come la cinese Benks riportata dai leaker DuanRui e Iceuniverse, puntano sempre ad arrivare primi, in questo modo possono creare modelli e stampi per preparare le custodie in tempo per il lancio dei terminali nei negozi. Finora schemi tecnici e indiscrezioni corrispondono ai modelli non funzionanti apparsi più volte in rete.