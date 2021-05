iPhone 13, tutti attesi con sensore fotocamera stabilizzato

Il sensore ottico stabilizzato è stata una esclusiva delle fotocamere Reflex più costose fino a quando è arrivato su iPhone 12 Pro Max: ora questa tecnologia è prevista in arrivo su tutti i modelli della nuova gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno.

Non è la prima volta che circola questa anticipazione: già a gennaio erano emersi indizi in questo senso e poi ancora a marzo, anche se in quest’ultimo caso si parlava esclusivamente dei modelli Pro. La stabilizzazione è arrivata sugli smartphone prima in forma digitale, più economica ma anche meno efficiente, successivamente impiegando la tecnologia di stabilizzazione ottica delle lenti.

Il balzo successivo di Apple è arrivato con iPhone 12 Pro Max, l’unico dotato di sensore stabilizzato ma solo per l’obiettivo grandangolare. Ora però i costruttori di motori a bobina mobile, una componente per lo più impiegata per i sensori stabilizzati, prevedono che la domanda subirà un forte incremento nella seconda metà di quest’anno, proprio perché Apple si appresterebbe a integrare questa tecnologia in tutti i modelli della gamma iPhone 13. Alcuni costruttori riportati da DigiTimes riferiscono di incrementi previsti nella capacità di produzione tra il 30-40% per soddisfare la maggior richiesta da parte di Apple.

Gli iPhone 13 sono attesi con design leggermente rivisto, principalmente nel comparto fotocamere, con quattro modelli aggiornati di quelli attuali, tutti con notch più piccolo. Almeno i due modelli top iPhone 13 Pro sono previsti con schermi OLED LTPO che permettono di regolare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e, teoricamente, anche permettendo per la prima volta lo schermo sempre acceso, una funzione che comunque Apple potrebbe sfruttare o meno.

Negli scorsi giorni è circolata la notizia dell’inizio produzione di Apple A15 Bionic, il processore atteso sugli iPhone 13 di quest’anno e non solo. Tutto quello che c’è da sapere sull’attuale gamma iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 in arrivo questo autunno è riassunto in questo articolo.