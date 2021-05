Gli iPhone 13 saranno un po’ più spessi con blocco fotocamere più grande

I prossimi iPhone 13 saranno un filo più spessi dei modelli attuali e avranno un blocco fotocamere più grande e più spesso, soprattutto nei modelli Pro ma, anche grazie a questi cambiamenti, i singoli obiettivi saranno meno in rilievo rispetto alla gamma iPhone 12.

Questa indicazione circola già da diverse settimane e proviene da diverse fonti, così i nuovi schemi tecnici ottenuti da MacRumors si allineano e confermano quanto emerso finora. Sia iPhone 13 che iPhone 13 Pro saranno spessi 7,57mm, un incremento modesto di solamente 0,17mm rispetto ai 7,4mm degli iPhone 12, quindi la maggior parte degli utenti se ne accorgerà poco o nulla nella vita di tutti i giorni, salvo confrontando fianco a fianco i terminali delle due generazioni.

Saranno invece più visibili i cambiamenti nel blocco fotocamere. iPhone 12 e iPhone 12 Pro ora hanno un blocco fotocamere con spessore compreso tra 1,5 e 1,7mm, mentre i singoli obiettivi fuoriescono visibilmente dalla superficie. Invece secondo gli schermi tecnici da cui sono stati creati i rendering che riportiamo da MacRumors, iPhone 13 avrà un blocco fotocamere spesso 2,51mm, mentre in iPhone 13 Pro sarà spesso 3,65mm. Ma anche se lo spessore del blocco aumenta, sembra che uniformità e design ne beneficeranno perché negli iPhone 13 i singoli obiettivi risulteranno meno sporgenti e più a filo.

Senza dubbio il cambiamento più visibile è quello atteso per le dimensioni del blocco fotocamere. Negli iPhone 12 e iPhone 12 Pro misura circa 28 x 30 mm, mentre in iPhone 13 è atteso una blocco di forma quadrata di 29 x 29 mm, leggermente spostato di un millimetro verso la parte alta del terminale.

In iPhone 12 Pro il blocco fotocamere è più piccolo rispetto a quello di iPhone 12 Pro Max, quest’ultimo è l’unico modello dotato di sensore stabilizzato e obiettivo telefoto migliore. Invece in iPhone 13 Pro il blocco fotocamere avrà spessore e dimensioni più simili a quelle di iPhone 13 Pro, per questa ragione si prevede ancora una volta che gli i sensori stabilizzati e gli obiettivi migliori non saranno più una esclusiva di iPhone 13 Pro Max, ma condivisi dai due modelli Pro di prossima generazione. Una buona notizia per gli utenti che desiderano prestazioni foto e video al top in un terminale più compatto e maneggevole.

Gli iPhone 13 sono attesi entro settembre con notch più piccolo, nuovo processore, con supporto alla più veloce connessione 5G mmWave in un maggior numero di paesi, con almeno i modelli Pro dotati di schermi ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz e molto altro ancora. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo approfondimento, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 13 è riassunto qui.