Apple non è superstiziosa, il nome sarà iPhone 13

Anche se negli USA non esiste un numero più sfortunato del 13, sembra che il nome dei prossimi smartphone di Apple sarà proprio iPhone 13. Non solo: la nomenclatura completa è attesa in tutto e per tutto identica a quella attuale per gli iPhone 12, salvo il numero progressivo naturalmente quindi, se l’anticipazione sarà confermata, questo autunno avremo a disposizione iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro infine iPhone 13 Pro Max.

Ricordiamo che da un sondaggio effettuato negli USA a giugno è emerso che il 75% degli intervistati ritiene che Apple debba cambiare il nome degli iPhone 13 in qualcosa d’altro. Ricordiamo che negli Stati Uniti paura e superstizione riguardanti il numero 13 sono molto diffusi, tanto che negli aerei non esiste mai la fila di sedili numero 13 e nemmeno il 13esimo piano nei palazzi.

Ma anche se molti intervistati hanno espresso un vago timore, solo una persona su cinque ha dichiarato che il nome iPhone 13 potrebbe influire sulle sue scelte di acquisto. Per la maggioranza degli utenti comunque Apple dovrebbe cambiare il nome in iPhone 12s oppure, meglio ancora, in iPhone 2021, così come già fatto per il nome di diversi iPad.

La previsione circa il nome iPhone 13 arriva dalla catena di fornitori Apple da cui emerge, ancora una volta, il ruolo preponderante di Foxconn (Hon Hai) e una conferma sulle tempistiche di arrivo, come segnala Economic Daily News. Come più volte emerso negli scorsi mesi è previsto un ritorno alla tabella di marica pre-coronavirus, quindi con inizio spedizioni e disponibilità nel terzo trimestre e poi con grandi volumi per il quarto trimestre.

Foxconn, da anni partner storico di Apple, assemblerà tutti gli iPhone 13 Pro Max, oltre al 68% degli iPhone 13 e anche il 60% di tutti gli iPhone 13 Pro.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.