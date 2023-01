iPhone 14 Pro, Apple lavora per risolvere il problema delle linee colorate

Fin da metà dicembre alcuni utenti di iPhone 14 Pro (qui la recensione di macitynet) lamentano la comparsa sullo schermo di linee colorate lampeggianti in fase di accensione: ora Apple riconosce il problema e annuncia di essere al lavoro su una soluzione che sarà distribuita presto tramite aggiornamento software.

Lo sviluppo arriva tramite una nota della multinazionale di Cupertino segnalata da MacRumors. Ricordiamo che le segnalazioni del problema sono cominciate ad apparire dopo il rilascio di iOS 16.2 avvenuto il 13 dicembre, anche se alcuni utenti hanno lamentato lo stesso comportamento già in precedenza. Si tratta di un fenomeno rapido: le righe scompaiono pochi istanti dopo o quando il terminale completa l’accensione.

Negli ultimi giorni del 2022 si ipotizzava si trattasse di un problema software e non hardware, mentre circolavano già indicazioni di Apple al lavoro per risolverlo. Ora arriva la conferma da parte del costruttore che si tratta di un problema software e che verrà risolto tramite aggiornamento. Nel documento trapelato Apple dichiara che sullo schermo di iPhone 14 Pro e specificatamente iPhone 14 Pro Max gli utenti possono vedere apparire linee orizzontali che lampeggiano, questo quando il terminale viene acceso o sbloccato.

Anche se Apple sta lavorando a iOS 16.3 ora in fase di test con sviluppatori e beta pubblica, il rilascio di questa versione è previsto solo tra diverse settimane. Per questa ragione è probabile che la risoluzione al problema delle linee colorate in avvio di iPhone 14 Pro potrebbe essere distribuito con iOS 16.2.2 atteso prima.

In questo articolo riportiamo due foto di iPhone 14 Pro con le righe colorate in avvio pubblicate dagli utenti su MacRumors e Reddit. Tutte le notizie su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sono disponibili a partire da questa pagina, invece per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 15 è disponibile in questa sezione di macitynet.