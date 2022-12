iPhone 14 Pro, alcuni mostrano linee colorate all’avvio

Alcuni iPhone 14 Pro (qui la recensione di macitynet) in fase di avvio mostrano righe o linee orizzontali lampeggianti di colore verde e giallo. Così come sono apparsi, questi artefatti grafici scompaiono misteriosamente dopo alcuni secondi, non appena il terminale completa la procedura di avvio e risulta disponibile per l’utente.

Preoccupati sulle ragioni della comparsa delle linee orizzontali, e nel tentativo di trovare una soluzione per risolvere il problema, diversi utenti di iPhone 14 Pro hanno pubblicato messaggi sui forum di supporto Apple, sui social, Reddit e sui forum di alcuni siti USA. A seconda delle testimonianze, in fase di avvio di iPhone 14 Pro, possono apparire sullo schermo una o più linee o righe orizzontali colorate di verde oppure di giallo.

Le segnalazioni del problema da parte degli utenti sono cominciate ad apparire online dopo il rilascio di iOS 16.2 effettuato da Apple, avvenuto martedì 13 dicembre. Questo anche se un ristretto numero di utenti lamenta lo stesso comportamento anche con versioni precedenti di iOS 16. Su Reddit il team di supporto Apple ha dichiarato che il problema non è dovuto a un difetto hardware, ma che si tratta di un bug di iOS 16.

Secondo un utente che dichiara di aver parlato con un ingegnere Apple, la multinazionale di Cupertino sarebbe già al lavoro per una risoluzione del problema tramite un aggiornamento software, purtroppo al momento non è dato sapere quando arriverà. In questo articolo riportiamo due foto di iPhone 14 Pro con le righe colorate in avvio pubblicate dagli utenti su MacRumors e Reddit.

Già dal 14 dicembre Apple ha rilasciato la prima versione beta di iOS 16.3, iPadOS 16.2, tvOS 16.3 e watchOS 9.3. È probabile che Apple includa la risoluzione a questo bug nelle versioni appena elencate, anche se si tratta di una distribuzione che vedremo in versione definitiva per tutti solo all’inizio del 2023.

