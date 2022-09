iPhone 14 Pro, il GPS è più preciso di prima

Tra le novità dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max c’è il “GPS di precisione a doppia frequenza”, in grado di offrire la localizzazione in modo ancora più accurato.

Lo evidenzia il sito Macrumors riportando quanto indicato nelle specifiche di Apple, spiegando che il GPS fornisce informazioni aggiuntive e più accurate.

Per quanto riguarda l’Apple Watch Ultra, questo è in grado di ricevere i segnali dal sistema di posizionamento GPS sia usando le frequenze legacy L1, sia le più moderne L5, tramesse dall’emettitore che si trova sugli ultimi satelliti.

La possibilità di usare la frequenza L5 consente di incrementare la precisione del posizionamento, sfruttando un segnale meno vulnerabile alle interferenze dovute agli ostacoli (es. edifici e alberi) come può accadere con i segnali L1,

La combinazione di due segnali permette all’iPhone 14 di migliorare quelli che in gergo si chiamano algoritmi di auto-correlazione e cross-correlazione, riducendo la probabilità di errori nell’acquisizione del segnale, in presenza di disturbo provocato da ostruzioni o interferenze, e migliorare la stima del ritardo ionosferico.

I satelliti geostazionari che trasmettono le frequenze L5 sono 17 in base a quanto riferisce il governo degli Stati Uniti; quest’ultimo riferisce ancora che la nuova frequenza offre agli utenti di tutto il mondo il più avanzato segnale GPS. La distribuzione dei nuovi codici per la frequenza L5 è iniziata nel 2010 ma ancora ora il segnale in questione è etichettato come “pre-operativo”.

La versione standard di iPhone 14 offre la localizzazione GPS standard e tutti supportano i quattro sistemi di navigazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou.