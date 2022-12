Gli smartwatch anti-tutto Kospet Tank T2 e M2 sono in sconto

Anche per gli smartwatch esiste la categoria rugged, e se siete interessati a comprarne uno tecnologicamente avanzato ma anche altamente robusto nonché capace di resistere ad ogni avventura, allora non fatevi sfuggire le offerte attualmente in corso sul sito ufficiale per i modelli Kospet Tank T2 e Kospet Tank M2.

L’aspetto rugged

Entrambi gli orologi resistono a sbalzi di temperatura, urti, vibrazioni, pioggia, nebbia, pressione, contaminazione da funghi, radiazioni solari e a infiltrazioni di liquidi (oltre che immersioni fino a 50 metri di profondità), sabbia e polvere, e sopravvivono anche allo schiacciamento da parte di un’automobile.

Ed è anche grazie alla scocca in acciaio inossidabile che risultano quasi indistruttibili, come confermato dalle certificazioni MIL-STD-810H e IP69K.

Tecnologia

Tutti e due gli smartwatch usano poi una batteria da 410 mAh che promette un’autonomia di 50 giorni in standby oppure 10-15 giorni di utilizzo.

Si collegano allo smartphone tramite Bluetooth e, tra le altre cose, offrono le chiamate audio in HiFi. Montano poi il sensore ottico BioTracker che monitora la frequenza cardiaca e la quantità di ossigeno nel sangue e possono anche tenere traccia di 70 diverse attività sportive. Infine sono in grado di rilevare automaticamente anche quando l’utente che lo indossa è fermo oppure sta camminando, correndo, o sta andando in bicicletta.

Piccole differenze

Tra uno e l’altro cambia relativamente poco: il Kospet Tank M2 ha lo schermo di forma quadrata (è un pannello IPS da 1,85″ con risoluzione HD a 320 x 385 pixel) e delle finiture in gomma in due colori; il Kospet Tank T2 invece monta uno schermo di forma circolare con tecnologia AMOLED.

La promozione