iPhone 14 Pro corre, Apple punta al 60% dei terminali top

Le vendite dei modelli iPhone 14 Pro (qui la nostra recensione) sono sostenute e, se proseguiranno di questo passo anche nelle prossime settimane e mesi, potrebbero spingere Apple a rafforzare la propria quota di mercato, secondo una previsione di DigiTimes, fino a controllare il 60% di tutti gli smartphone top di gamma venduti nel mondo.

Che le vendite dei modelli iPhone 14 Pro e Pro Max siano elevate è noto fin dall’inizio dei preordini e, subito dopo, Apple ha ridotto gli ordinativi di produzione dei modelli standard presso i propri partner, per incrementare invece la produzione dei modelli Pro. Anche i tempi di spedizione previsti su Apple Store online, sempre interpretati come un chiaro segnale della domanda, confermano questa tendenza.

Chi ordina ora un iPhone 14 Pro oppure Pro Max deve aspettare da un minimo di tre settimane, fino a un massimo di 5 settimane. Quasi due mesi di attesa non sono insoliti per il lancio di un nuovo modello top di Apple, ma queste tempistiche sono solitamente associate a generazione particolarmente richieste, come in questo caso.

Viceversa entrambi i modelli modelli standard sembrano aver riscosso un successo inferiore rispetto alle previsioni di Cupertino. Anche qui le tempistiche confermano: chi ordina iPhone 14 base ora lo riceve a casa subito il giorno dopo con disponibilità immediata. Stesso discorso o quasi per il debuttante iPhone 14 Plus che sostituisce il mini con un grande schermo da 6,7” ma specifiche identiche al modello base. Chi lo preordina ora lo riceve subito nel giorno di lancio 7 ottobre oppure al massimo nel giro di 3 giorni, il 10 ottobre. Anche qui la disponibilità abbonda e la richiesta sembra bassa.

Nell’ultimo anno e con la generazione iPhone 13 precedente Apple è arrivata al 60% della quota di mercato degli smartphone top, sopra i 500 dollari) nella stagione di picco, quindi nelle prime settimane di lancio, per poi assestarsi al 55% nel resto dell’anno. Queste percentuali potrebbero rafforzarsi se le vendite di iPhone 14 Pro proseguiranno a ritmi sostenuti e più a lungo nel tempo.

Tutte le novità, le caratteristiche e i dettagli sono stati raccolti e documentati dalla nostra redazione in questo articolo per iPhone 14 e 14 Plus, e qui per iPhone 14 Pro e Pro Max. A questo indirizzo potete leggere la recensione di iPhone 14 Pro.