iPhone 14, trapela la capacità della batteria di ogni modello

Finora dei nuovi iPhone 14 si è parlato per lo più di design, notch o fori e, come sempre, di fotocamere, ma più si avvicina il lancio di settembre, più emergono dettagli, anticipazioni e, con l’inizio della produzione anche parti e componenti: ora dai meandri del social cinese Baidu un leaker ha scoperto l’elenco della presunta capacità della batteria di ogni modello di iPhone 14.

Come avviene ormai da alcuni anni, anche per questa generazione Apple sembra apporterà variazioni contenute nella capacità della batteria, solitamente in aumento, ma non in tutti i casi per la prossima generazione in arrivo.

Se infatti i dati saranno confermati, due modelli avranno una batteria leggermente più capiente, il modello top iPhone 14 Pro Max invece sembra perderà un pizzico di carica, mentre il modello record di quest’anno per capacità della batteria sembra sarà iPhone 14 Max.

Ecco la capacità della batteria indicata nel post sul social cinese per ogni modello di iPhone 14 in ordine crescente di prezzo: iPhone 14 da 3.279 mAh, iPhone 14 Max ben 4.325 mAh, iPhone 14 Pro da 3200 mAh infine iPhone 14 Pro Max da 4.323 mAh.

I modelli con capacità prevista in leggero aumento sono iPhone 14 da 3.279 mAh rispetto ai 3.227 mAh di iPhone 13, mentre iPhone 14 Pro da 3.200 mAh contro i 3.095 mAh di 13 Pro. Il modello top 14 Pro Max invece sembra cederà un po’ di carica con 4.323 mAh rispetto ai 4.325 mAh di 13 Pro Max.

iPhone 14 series battery capacity, note that this is not confirmed.

14 3279 mAh

14 Max 4325 mAh

14 Pro 3200 mAh

14 Pro Max 4323 mAh

Hmmm pic.twitter.com/Rywrb77EBk — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) June 22, 2022

Trattandosi di un post apparso sui social in Cina, poi ripreso dal leaker che si firma ShrimpApplePro su Twitter, è impossibile verificare l’attendibilità di questi dati. Questo almeno fino a quando emergeranno ulteriori indizi o conferme, magari anche gli accumulatori stessi, se riusciranno a trapelare dalle maglie di sicurezza di Apple e dei suoi fornitori, come d’altronde spesso accade.

Tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre è in questo articolo di macitynet.