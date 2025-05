L’intelligenza artificiale aumenterà l’autonomia di iPhone con iOS 19

Il design ultrasottile di iPhone 17 Air promette eleganza e leggerezza, ma impone anche un compromesso strutturale importante: una batteria più piccola, con un’autonomia potenzialmente inferiore rispetto agli altri modelli, un limite che richiede inventiva e l’aiuto di nuove tecnologie.

Non parliamo solo della porta USB-C fuori asse, e della riedizione della smart cover battery ma della gestione intelligente della batteria basata su Apple Intelligence.

Nasce per iPhone 17 Air ma utile a tutti

La novità, anticipata da Mark Gurman su Bloomberg, debutterà in iOS 19 e dovrebbe aiutare a ridurre i consumi energetici in modo dinamico analizzando come l’utente utilizza l’iPhone e ottimizzando di conseguenza ii consumi in tempo reale.

Alla base ci saranno modelli di machine learning sviluppati da Apple e alimentati da dati anonimi e aggregati raccolti nel corso degli anni dai dispositivi degli utenti. Questi dati includono informazioni su abitudini d’uso delle app (quali app si usano, quando e in quale contesto), tempi medi di ricarica, modelli di consumo in background e condizioni ambientali come la temperatura o la qualità del segnale di rete.

iOS 19 sarà così in grado di prevedere le esigenze dell’utente e intervenire in anticipo, disattivando aggiornamenti in background, riducendo la frequenza di refresh dello schermo, disabilitando temporaneamente 5G o Bluetooth o mettendo in pausa processi poco prioritari. Tutte operazioni che il sistema può gestire automaticamente, con un impatto diretto sull’autonomia.

Sarà presente anche un nuovo indicatore sulla schermata di blocco, che mostrerà in tempo reale il tempo stimato per completare la ricarica, facilitando la pianificazione dell’utilizzo giornaliero.

Nonostante la modalità batteria intelligente nasca esplicitamente per risolvere uno dei punti deboli principali di iPhone 17 Air, ne potranno beneficiare anche tutti gli altri iPhone compatibili con iOS 19. Non sembra infatti essere esclusiva dei modelli compatibili con Apple Intelligence (quindi da iPhone 15 Pro in su).

Powered by Apple Inteligence

La nuova gestione della batteria in arrivo con iOS 19 sarà una delle funzioni che Apple etichetterà come “Powered by Apple Intelligence”.

Questa funzione non è isolata: si inserisce in una strategia più ampia con cui Apple sta cercando di dare nuovo significato alla propria intelligenza artificiale, integrandola in aspetti pratici dell’uso quotidiano.

Anche una futura funzione dell’app Salute, l’assistente medico digitale sviluppato sotto il nome in codice Mulberry (che però arriverà solo nel 2026), potrebbe essere Powered by Apple Intelligence. Dovrebbero esserlo anche alcuni strumenti per Apple Watch, dove i modelli IA più avanzati non verranno eseguiti direttamente sul dispositivo.

Perché Apple punta tutto su Apple Intelligence in iOS 19

L’etichetta “Powered by Apple Intelligence” può essere vista anche come un modo per riabilitare un marchio che finora ha avuto un percorso accidentato. Dopo un debutto segnato da ritardi, promesse non mantenute e paragoni sfavorevoli con la concorrenza, Apple sta cercando di dimostrare che la sua intelligenza artificiale non è da buttare.

Applicarla a qualcosa di tangibile — come la gestione dell’autonomia — significa offrire un beneficio concreto, superiore rispetto a quanto mostrato finora dall’IA Apple.

iOS 19: beta a giugno, rilascio ufficiale a settembre

La prima beta per sviluppatori di iOS 19 è attesa per il 9 giugno, in occasione della WWDC 2025. Apple punta a completare lo sviluppo entro fine maggio, in modo da garantire un’anteprima più stabile. Il rilascio pubblico arriverà a settembre, insieme ai nuovi iPhone e Apple Watch.