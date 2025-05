iPhone 17 Air fiacco nella batteria spinge Apple a rilanciare un accessorio del 2015

L’iPhone del futuro, sottile, moderno, innovativo, dovrà guardare ad un passato che Apple avrebbe volentieri seppellito, pagando un prezzo e facendolo pagare anche a noi. Parliamo dell’iPhone 17 Air, l’iPhone più sottile di tutti i tempi, che per essere tale — sottile appunto — restando però utilizzabile, dovrà contare sulla resurrezione della Smart Cover Battery, una batteria esterna in forma di custodia.

Un accessorio denigrato e repentinamente cancellato da Apple, prima lanciato in versione, appunto, di cover (lanciata per la prima volta nel 2015) e ripensato come batteria magnetica (Magsafe Battery Pack), ma che alla fine aveva una sua utilità quando si aveva bisogno di aumentare l’autonomia del telefono.

Quando venne presentata ai tempi degli iPhone 6, la Smart Battery Case serviva a prolungare la vita operativa di telefoni che non erano così convincenti dal punto di vista dell’autonomia. Successivamente con il lancio degli iPhone 12 e iPhone 13 con il Magsafe Battery Pack, Apple rivisitò quel concetto in una versione più minimalista, senza custodia destinandolo essenzialmente agli iPhone mini.

Oggi, secondo The Information, Apple sta lavorando ad una versione migliorata non del Battery Pack, che è in grado ancora oggi di essere utile ma che ha anche molti concorrenti ma della Smart Battery Case, in una versione rivisitata per iPhone 17 Air.

La vecchia smart battery case

Autonomia ridotta: il dato che preoccupa

Con uno spessore di poco più di mezzo centimetro, il telefono che dovrebbe segnare la stagione autunnale, pur con tutti gli artifici possibili (dal processore ultra-risparmioso alla fotocamera singola, passando per la porta USB-C disassata), non sarà infatti in grado di pareggiare l’autonomia degli altri modelli.

Secondo fonti vicine alla catena di fornitura, la batteria di iPhone 17 Air, con una capacità sotto i 3.000 mAh (iPhone 16 ha una batteria da 3.561 mAh, iPhone 16 Pro Max addirittura da 4.676 mAh), avrà un’autonomia ridotta di circa il 20% rispetto a quella di iPhone 16.

In termini pratici, questo si tradurrà in circa 4-5 ore in meno di utilizzo attivo nella giornata media, un dato che potrebbe peggiorare per chi utilizza il telefono soprattutto per attività energivore come video, navigazione e funzioni AI on-device.

In pratica, se oggi tra l’80% e il 90% degli utenti riesce ad arrivare a fine giornata con una sola carica, con iPhone 17 Air, questa percentuale potrebbe scendere al 60-70%.

Un dato che rischia di generare scetticismo in fase di acquisto e delusione tra chi si troverà a esaurire la carica a metà giornata, proprio come accadde con iPhone 12 e 13 mini.

Il ritorno della custodia con batteria

Per questo Apple avrebbe deciso di giocare d’anticipo, riportando in vita il concetto della Smart Battery Case.

Una precisazione importante quella sul “concetto”, perché non si tratterebbe di una semplice riedizione della vecchia custodia con batteria, ma di una revisione moderna, più accettabile dal punto di vista estetico e allineata al linguaggio di design dell’iPhone 17 Air.

Non avrà lo scalino (come la batteria Magsafe), né la criticatissima “gobba”, e non dovrebbe neppure avere un connettore fisico. Sarà solo wireless, sottilissima, aumentando solo di qualche millimetro decina di millimetri lo spessore del telefono. Una sorta di estensione di iPhone 17 Air che potrebbe restare come spessore sotto quello di un Pro con custodia.

Anche se tecnicamente la batteria funzionerà come la precedente Smart Battery Case (verrà letta dal sistema operativo come parte del dispositivo, trasferirà energia in modo trasparente e sarà visibile nell’indicatore della carica residua), nascerà insomma per apparire come una semplice cover con la batteria nascosta e invisibile.

La famigerata gobba

Il design si paga. In tutti i sensi

Dal rumor possiamo dedurre che dovremo rassegnarci al fatto che il prezzo che si pagherà per avere un telefono, iPhone 17 Air, bellissimo, sottilissimo, leggerissimo non sarà solo quello dell’acquisto del dispositivo ma anche quello necessario a renderlo capace di funzionare come ci si attende da un telefono moderno. E questo prezzo potrebbe non essere irrisorio.

La vecchia Smart Battery Case veniva venduta a €119. Il battery Pack costava la stessa cifra. Non stupirebbe se la nuova versione MagSafe — più elegante, più sottile, più integrata — dovesse costare qualcosa in più. Del resto se una custodia Apple costa 50 euro, è difficile pensare che una custodia con batteria possa costare meno di 130/150 euro.

MagSafe Battery Pack

Il mercato degli accessori aveva già capito tutto

Il ritorno della batteria esterna se da un lato, è una necessità tecnica imposta dal design di iPhone 17 Air, dall’altro, è l’ammissione che il mercato degli accessori di terze parti aveva visto lungo.

Mentre Apple abbandonava nel 2020 la MagSafe Battery Pack nel 2023, brand come Anker, Baseus, ESR e Ugreen hanno continuato a lavorare duro in questo settore. Le loro batterie magnetiche sono diventate più potenti, più sottili, più intelligenti. Con l’arrivo della tecnologia Qi2, offrono anche ricariche più veloci, praticamente al pari della vecchia Smart Battery Case MagSafe.

Un risvolto positivo per Apple è che in questo scenario non dovrebbe avere difficoltà a farsi accettare con una nuova batteria esterna che oltre al resto è anche innovativa e offre la funzione di cover. Molti utenti si sono già abituati all’idea che un iPhone va “completato” con una batteria esterna e non si scandalizzeranno ma potrebbero addirittura essere portati a comprare l’interpretazione in chiave Apple di questo trend.

Le migliori batterie magnetiche

In attesa dell'arrivo della nuova batteria MagSafe di Apple, ecco le migliori batterie magnetiche Qi2 già disponibili: tutte compatibili con il dorso magnetico degli iPhone e perfette per affrontare una giornata lunga.

