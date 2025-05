Ecco quanto pesa l’iPhone 17 Air e quanto preoccupa l’autonomia

L’iPhone 17 Air continua a tenere banco nelle discussioni e nei rumors. Al centro del dibattito, come facile immaginare, ci sono due fattori: lo spessore ridotto e l’autonomia. A riaccendere nelle ultime ore la discussione una anticipazione diffusa dal leaker “yeux1122” (che poi in realtà è un blog che raccoglie notizie da varie fonti) che fornisce per la prima volta il peso del terminale e la capacità della batteria.

Più leggero di un iPhone SE

Secondo il blog, spesso preciso sulle indiscrezioni legate alla catena di fornitura di Apple, l’iPhone 17 Air peserà appena 145 grammi. È lo stesso peso di un iPhone SE 2 e poco più di un iPhone 13 mini. E stiamo parlando comunque di un dispositivo con display da 6,6 pollici. Se i numeri fossero confermati, si tratterebbe di un’impresa di ingegneria notevole.

Ricordiamo che Apple per dare al dispositivo lo spessore di circa mezzo centimetro avrebbe lavorato “a levare” componenti puntando, probabilmente, su uno chassis e un guscio di alluminio riducendo il vetro posteriore al minimo indispensabile per la ricarica wireless. Con meno vetro e più alluminio il peso si riduce e parallelamente aumenta anche la resistenza alle cadute.

Batteria da 2.800 mAh ma i numeri non sono tutto

Anche la batteria interna che dovrebbe avere, sempre secondo yeux1122, una capacità di appena 2.815 mAh contribuirebbe alla riduzione del peso. Sarebbe una componente molto più leggera di quella, solo per fare un paragone, dell’iPhone 16 (3.561 mAh) o dell’iPhone 16e (4.005 mAh).

Qui però la faccenda ha una doppia faccia. Apple sceglie di ridurre la capacità della batteria per fare iPhone 17 Air più leggero e sottile, ma adotta una delle batterie a minor capacità della sua storia recente. Solo iPhone SE di terza generazione (batteria da 2.018 mAh) e iPhone 13 mini (batteria da 2.227 mAh) avevano batterie più piccole ma parliamo di telefoni anche molto più piccoli.

Questo significa che anche l’autonomia di iPhone 17 Air potrebbe essere conseguentemente modesta? Possibile, visto che Galaxy S25 Edge ha una batteria da ben 3.900 mAh e nelle recensioni sta trovando critiche anche per l’autonomia.

Apple però, sempre secondo l’indiscrezione, potrebbe contare sulle nuove batterie ad alta densità energetica, silicio-carbonio di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il che significherebbe una capacità “reale” superiore anche del 15-20%.

Autonomia controversa

Nonostante gli sforzi tecnici, le prospettive sull’autonomia dell’iPhone 17 Air restano contrastanti. Secondo The Information, i test interni condotti da Apple suggeriscono che solo il 60-70% degli utenti riuscirà a coprire un’intera giornata senza ricaricare il dispositivo.

Una percentuale sensibilmente più bassa rispetto all’80-90% degli altri modelli, motivo per cui Apple starebbe pianificando un accessorio dedicato: una nuova custodia con batteria integrata, pensata appositamente per il modello Air. In netto contrasto con questi timori, il sempre informato Mark Gurman di Bloomberg sostiene invece che l’iPhone 17 Air offrirà un’autonomia “in linea con gli attuali modelli”, grazie a una combinazione di ottimizzazioni hardware e software.

Un ruolo centrale in questo equilibrio energetico potrebbe giocarlo il nuovo modem C1 progettato da Apple, molto più efficiente rispetto alle soluzioni realizzate da Qualcomm. Resta da capire quale delle due visioni troverà conferma al lancio.

Tutto quelle che sappiano finora su iPhone 17 Air in questo articolo di macitynet.